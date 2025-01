Trzaskowski: chciałbym, aby program szkoła dla seniora obowiązywał w całej Polsce

Kandydat KO w wyborach na prezydenta RP, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski (C) po konferencji prasowej przed Miejskim Centrum Kultury w Białogardzie. PAP/Marcin Bielecki

Chciałbym, aby program szkoła dla seniora obowiązywał w całej Polsce – powiedział we wtorek w Białogardzie prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO, kandydat KO na prezydenta RP Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski swoją dwudniową wizytę w Zachodniopomorskiem zaczął od spotkania z seniorami w Białogardzie. W jego ocenie szkoły, które są w każdej gminie i których drzwi po godz. 17 często są już zamknięte, mogłyby wówczas służyć seniorom.



"Stąd pomysł na program szkoła dla seniora. (…) Ja bym chciał, żeby taki program obowiązywał w całej Polsce" – powiedział Trzaskowski, nawiązując do programu pilotażowego realizowanego wspólnie przez ministerstwa edukacji i cyfryzacji.



W ocenie kandydata na prezydenta, w ramach proponowanego programu w szkołach po godz. 17 mogłyby być organizowane zajęcia dla seniorów m.in. z kompetencji cyfrowych. Seniorzy mogliby się tam spotykać z uczniami, w ramach wymiany międzypokoleniowej. Trzaskowski nawiązał do spotkań młodych z uczestnikami powstania warszawskiego organizowanych w Muzeum Powstania Warszawskiego. Młodzież, jak stwierdził, wychodzi z nich "z wypiekami na twarzy".



Podczas spotkania w Białogardzie, w Dniu Babci seniorki otrzymały tulipany, a babciom w całej Polsce kandydat KO na prezydenta złożył życzenia wszystkiego najlepszego.



Jak podał resort cyfryzacji, konkurs "Szkoła międzypokoleniowa" został skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych podłączonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zadaniem szkół biorących udział w rywalizacji jest zaangażowanie swoich uczniów i zorganizowanie z nimi międzypokoleniowych warsztatów dla seniorów dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu.



Start w tegorocznych wyborach ogłosili m.in.: prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski; popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki; marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia; współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji; kandydatka Nowej Lewicy oraz wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat; poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie, Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców, przewodniczący Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz, Katarzyna Cichos jako bezpartyjna kandydatka oraz europoseł Grzegorz Braun i była posłanka SLD, ekonomistka, nauczycielka akademicka Joanna Senyszyn.



Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.