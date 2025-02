Ogromne zainteresowanie konferencją "Deszcz, Miasto Klimat" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Hanna Pieczyńska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Co zrobić, gdy woda podczas intensywnych opadów zalewa miasto, czyli jak zaadaptować je do zmian klimatycznych - na tym m.in. skupi się konferencja "Deszcz, Miasto, Klimat" w Szczecinie. A jak się okazuje, wiele osób chce o tym rozmawiać - organizatorzy są zaskoczeni frekwencją.

Wydarzenie poświęcone będzie błękitno-zielonej infrastrukturze i retencji, czyli zdolności do gromadzenia i przetrzymywania wody.



- Tak naprawdę retencja interesuje nas wyłącznie wtedy, kiedy spada deszcz i jest go za dużo, zalewa miasto i zastanawiamy się co zrobić. Rozpoczynamy dyskusję o tym, że trzeba ją zagospodarować, że opad nie jest naszym wrogiem, ale jest sprzymierzeńcem - tłumaczy Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.



Zostały ostatnie wolne miejsca dla chętnych do uczestniczenia w konferencji.



- Przygotowaliśmy 300 miejsc i już teraz zbliżamy się do tej liczby. Najprawdopodobniej będziemy jeszcze próbowali zwiększać te wartości czy naszą salę, ponieważ jest taka możliwość - dodała.



Konferencja odbędzie się 13 marca na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.



