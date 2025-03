Dariusz Matecki bez wezwania stawił się w prokuraturze

Poseł PiS Dariusz Matecki stawił się w Prokuraturze Krajowej. Jak poinformował - chciał tam złożyć zeznania. Według jego pełnomocnika, prokurator nie miał czasu go przyjąć.

Edycja tekstu: Michał Król

Według posła i jego pełnomocnika, Matecki przyszedł do prokuratury, żeby złożyć zeznania i usłyszeć zarzuty. Chciał też pokazać, że nie zamierza uciekać z kraju.Matecki jest podejrzewany przez prokuraturę o popełnienie sześciu przestępstw, zagrożonych karą do 10 lat więzienia. Chodzi o nieprawidłowości związane z Funduszem Sprawiedliwości i zatrudnienie go w Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.Wniosek o uchylenie posłowi immunitetu wpłynął do Sejmu pod koniec lutego. W środę poseł sam się go zrzekł.Po południu Sejm ma jeszcze głosować ws. wniosku prokuratury o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła.