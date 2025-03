Poseł PiS z zarzutami. "To sprawa polityczna, bo dotyczy polityka" [ZDJĘCIA]

Czy zatrzymanie posła Prawa i Sprawiedliwości ze Szczecina Dariusza Mateckiego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego to działanie polityczne? O tym dyskutowali szczecińscy samorządowcy w porannej "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin.

Dariuszowi Mateckiemu prokuratura postawiła zarzuty, między innymi prania brudnych pieniędzy i ustawiania konkursów. Sąd zdecydował, że najbliższe dwa miesiące polityk spędzi w areszcie.Zdaniem Krzysztofa Romianowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, "sprawa ta jest czysto polityczna". - Zrzekł się immunitetu. To jest jakby podstawowa kwestia, o której warto powiedzieć. Niech oczywiście sąd oceni całą sprawę związaną z posłem Mateckim. Tylko czy ten sąd będzie niezawisły? Sąd nie będzie polityczny? Ja tego nie wiem - podkreśla Romianowski.W momencie popełniania domniemanych przestępstw, które zarzuca posłowi Dariuszowi Mateckiemu prokuratura, był on politykiem. Dlatego - w ocenie radnego Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Dorżynkiewicza - jest to sprawa polityczna.- Sprawa na pewno jest rozwojowa. Ja wierzę w to, że pana Mateckiego będzie czekał niezawisły i sprawiedliwy sąd, bo każdemu w Polsce on przysługuje. Wierzę w to, że nie uniknie sprawiedliwości i długie lata spędzi w więzieniu. Jeżeli te zarzuty oczywiście się potwierdzą, a wiele na to wskazuje - dodaje Dorżynkiewicz.Sprawa zapewne jest polityczna, gdyż dotyczy polityków. Jednak cała szopka wokół zatrzymania posła Dariusza Mateckiego była niepotrzebna - uważa Rafał Kubowicz z Konfederacji.- Nie powinniśmy tego przeprowadzać tak bardzo medialnie, bo to tylko i wyłącznie wpisuje się w kolejny etap wojny Platformy z PiS-em. Jedni krzyczą, że będą rozliczać, a drudzy mówią, że rozliczają. Także ja bym zostawił tę sprawę prokuraturze i sądom - podsumowuje Kubowicz.Tych zarzutów dla posła Dariusza Mateckiego powinno być więcej - uważa Dagmara Adamiak z Zielonych Szczecin: - Ponieważ pan poseł Matecki doprowadza do hejtu i cały czas to się dzieje. Tego hejtu jest mnóstwo. Stosuje mowę nienawiści w Internecie. Ofiary niestety bardzo cierpią. Ja również jestem jedną z nich i byłam wielokrotnie atakowana przez posła Mateckiego.Posłowi Dariuszowi Mateckiemu grozi 10 lat więzienia.