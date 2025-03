Obrońca Mateckiego: nie ma potrzeby stosowania aresztu

Obrońca posła Prawa i Sprawiedliwości ze Szczecina Dariusza Mateckiego złożył zażalenie na tymczasowy areszt polityka.

Jak przekazał nam obrońca polityka, Dariusz Matecki obecnie przebywa w jednoosobowej celi w areszcie w Radomiu.





Poseł podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW i trafił do aresztu na dwa miesiące.Według prokuratury areszt jest konieczny m.in. ze względu na ryzyko matactwa z czym się nie zgadzamy - mówi Kacper Stukan, obrońca Mateckiego.- W naszej ocenie nie ma potrzeby stosowania aresztu. Nie ma tutaj ryzyka matactwa, ucieczki, ukrywania się. Ale przede wszystkim to śledztwo, wobec deklaracji prokuratora, że materiał zgromadzony jest kompletny, nie wymaga żadnego zabezpieczenia, bo przecież się kończy - mówi obrońca.Bardzo możliwe, że akt oskarżenia będzie skierowany do Sądu Okręgowego w Szczecinie - dodaje Stukan.- Wydaje mi się, że sąd w Szczecinie jest rozsądny, bo wszystkim będzie najłatwiej. Większość podejrzanych i świadków jest tutaj z regionu lub też są rozbici po całej Polsce i ciężko powiedzieć, gdzie byłoby najbliżej. Natomiast to są tak zwane względy ekonomiki procesowej - mówi Stukan.Dariusz Matecki usłyszał sześć zarzutów m.in. prania brudnych pieniędzy i ustawiania konkursów. Grozi mu do 10 lat więzienia.