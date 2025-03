"Kawiarenka polityczna" RS: poseł Dariusz Matecki w areszcie

Ofiara czy polityk z karnymi zarzutami? - o sprawie posła ze Szczecina, Dariusza Mateckiego dyskutowali goście "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Polityk usłyszał sześć zarzutów: m.in. prania brudnych pieniędzy i ustawiania konkursów.- Ludzie tacy jak Dariusz Matecki kradli publiczne pieniądze, by dojść do władzy i myśleli, że ta władza będzie wieczna - podkreślała Urszula Pańka, szczecińska radna Koalicji Obywatelskiej.- Na waszych emocjach, na waszej głębokiej wierze jest budowany mit człowieka, który jest politycznie prześladowany. Nie. Ten pan był hejterem. Rządzili nami ludzie, którzy napadli na nasz budżet - oceniła.Powinniśmy się zajmować sprawami ważnymi dla kraju, a sprawą Dariusza Mateckiego niech zajmie się sąd - mówi Michał Wójtowicz z Konfederacji.- Nie powinniśmy robić z tego szopki politycznej. A taką szopką to właśnie było ostentacyjne zakucie się Dariusza Mateckiego w kajdanki na mównicy sejmowej. To jest nic innego jak gra polityczna. To jest szopka dla publiczności - powiedział.Jest to swego rodzaje spektakl - zaznacza Dariusz Smoliński, szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości.- Pewne jest to, że chciał się zgłosić, że nie wyjechał na Węgry ani do Stanów Zjednoczonych. Są od tego sądy niezależne. Niech to rozstrzygną. Natomiast cały spektakl związany choćby z jego aresztowaniem świadczy o tym, że jednak jest to polityczna szopka - mówił.Spektakl zaczął się od samego Dariusza Mateckiego - informuje Urszula Nawrocka z Nowej Lewicy.- Gra na emocjach wyborców w momencie, kiedy mamy wybory na prezydenta Polski, jest bardzo nie fair wobec ludzi. Tak naprawdę ta gra na emocjach jest też celowana. Niestety, ale to jest bardzo brudna polityka w tym momencie ze strony tutaj PiS-u - powiedziała.Dariusz Matecki obecnie przebywa w jednoosobowej celi w areszcie w Radomiu.