Kolejna edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 20 mln zł.

Propozycje inwestycji można zgłaszać od 20 marca.



- Budżet obywatelski rusza z pierwszą fazą, która się nazywa "nabór projektów". I to jest komunikat skierowany do naszych mieszkańców, aby zgłaszali swoje pomysły. I ten nabór rusza 20 marca, czyli już teraz, w tym tygodniu - informuje Magdalena Błaszczyk z Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta w Szczecinie.



Ten etap potrwa do 24 kwietnia. Projekty składamy elektronicznie poprzez specjalny formularz.



- Jest to narzędzie do aktywnego udziału przez mieszkańców w decydowaniu, na co mają być wydane środki publiczne. W tegorocznej edycji podjęliśmy decyzję, że wydamy ponad 20 milionów złotych - wyjaśnia Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina.



W tej edycji wniosków nie złożą już m.in. radni miejscy, prezydent i jego zastępcy. Glosowanie zaplanowano na jesień.



