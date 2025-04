Pacjenci onkologiczni bez finansowego wsparcia?

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Konkurs na dofinansowanie szpitali onkologicznych był transparentny - twierdzi poseł PiS Artur Szałabawka i dodaje, że jego anulowanie poskutkowało tym, że pacjenci onkologiczni zostali bez finansowego wsparcia.

- Te pieniądze miały być przeznaczone na dalsze kontynuowanie prac związanych z ochroną zdrowia onkologicznego. No i co? Te konkursy zostały anulowane. Lekarze, czy dyrektorzy zaczynają całą procedurę od nowa - podkreśla Szałabawka.



Ministerstwo Zdrowia 30 stycznia poinformowało o unieważnieniu konkursu, w ramach którego 19 szpitali onkologicznych w kraju miało otrzymać ponad 4,2 mld zł. Ministerstwo nie podpisało umów, a CBA wzięło pod lupę rozstrzygnięcie konkursu.



Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że placówki pieniądze dostaną, po tym, jak wezmą udział w nowym konkursie.



- Jest czas na składanie wniosków i później szybką realizację. Łatwo nie będzie, na pewno, natomiast to wszystko jest winą Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętajcie państwo, że wiele z tych postępowań i konkursów jest teraz w prokuraturze. Zgadzam się z tym tylko, że teraz będziemy musieli wszyscy się mocniej spiąć i bardziej pilnować terminów - komentuje Tyszler.



Wicewojewoda zachodniopomorski Dawid Krystek odpowiedzialny za sprawy zdrowia, w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin zapewniał, że nowy konkurs został ogłoszony 31 marca.



Autorka edycji: Joanna Chajdas