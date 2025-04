Problem pięciu SOR-ów (przy Arkońskiej) [ZDJĘCIA]

W szczecińskim szpitalu przy ulicy Arkońskiej funkcjonuje pięć SOR-ów w trzech lokalizacjach. Niestety często pacjenci nie wiedzą, na który udać się ze swoimi dolegliwościami.

Edycja tekstu: Kamila Kozi

- Nie ma żadnej informacji, że pacjenci z problemami kardiologicznymi powinni kierować się na inny SOR niż ten ogólny - twierdzi nasz słuchacz Pan Adam.W poniedziałek siódmego kwietnia przywiózł żonę do szpitala na SOR przy ulicy Arkońskiej. Niestety okazało się, że trafił do złego budynku, co znacznie wydłużyło czas oczekiwania.- Częstotliwość rejestracji to dwie osoby na godzinę, zacząłem szperać w internecie i nagle wychwyciłem, że SOR kardiologiczny znajduje się w zupełnie innym budynku. Nie ma żadnej informacji na SOR-ze tym ogólnym, że jest osobny SOR kardiologiczny - dodaje słuchacz.Natomiast rzecznik szpitala wojewódzkiego Tomasz Owsik-Kozłowski zapewnia, że wszystkie SOR-y są dobrze oznakowane.- W szpitalu przy ulicy Arkońskiej funkcjonuje SOR główny i to jest SOR, który znajduje się od niedawna na parterze budynku B, to jest jego tymczasowa lokalizacja. Mamy również cztery mniejsze punkty przyjęci o kompetencjach SOR. To jest SOR kardiologiczny, otolaryngologiczny, zakaźny i pediatryczny.Rzecznik dodaje, że lokalizacje wszystkich SOR-ów możemy sprawdzić na stronie internetowej szpitala.