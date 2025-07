Napady w Szczecinie. Areszt dla nastolatka

17-latek, który w zeszłym roku ugodził nożem ochroniarza ze szczecińskiej Hali Odra, trafił do aresztu, jednak za inne przestępstwa.

- Miał się dopuścić rozboju w dwóch lokalach na terenie Szczecina - tłumaczy rzecznik szczecińskiego Sądu Okręgowego Michał Tomala. - Podejrzany, wcześniej będąc nieletnim, dopuścił się, przynajmniej zarzuca mu się dopuszczenie zbrodni usiłowania zabójstwa. Co do akurat tego czynu, sytuacja była o tyle skomplikowana, że jak czyn ten miał mieć miejsce, kiedy nie ukończył 17 lat.



W takim przypadku to sąd rodzinny decyduje, o tym, czy nieletni będzie odpowiadał, jak dorosły. Sąd czekał na opinię biegłych, ale ta nie została wydana, bo młody mężczyzna zbiegł z ośrodka wychowawczego.



- Sytuacja została znormalizowana. Został odnaleziony, przebywa w miejscu takim, z którego uciec raczej się nikomu nie udało - dodaje Tomala.



17-latkowi za ostatnie przestępstwa, czyli rozbój - grozi do 15 lat więzienia.



Jak informowaliśmy w maju , młody mężczyzna uciekł z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy w Wielkopolsce. Czekał tam na badanie biegłych, którzy mieli ocenić czy może odpowiadać za swoje czyny, jak dorosły czy osoba nieletnia. Teraz sąd stwierdził duże prawdopodobieństwo, że podejrzany mógłby próbować uciec za granicę, ukryć się albo wpływać na zeznania świadków. 17-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za napady rabunkowe grozi mu do ośmiu lat więzienia.