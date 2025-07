Awaria bioreaktora w Ińsku

Wstrzymano odprowadzanie ścieków do Ińskiej Strugi i jeziora Wisola po awarii jednego z bioreaktorów.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Zawiadomienie o zrzucie nieoczyszczonych ścieków w Ińsku złożyła Społeczna Straż Rybacka. Okazało się, że doszło do awarii jednego z bioreaktorów w lokalnej oczyszczalni, zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie. Obumarły bakterie tlenowe niezbędne do procesu oczyszczania ścieków.Jak informuje Nadzór Wodny z Choszczna, w tym momencie żadne nieoczyszczone ścieki nie przedostają się do jeziora. Odpływ do kanału Suchej Strugi Ińskiej został zamknięty, a ścieki transportowane są do innych oczyszczalni.Bioreaktor będzie teraz czyszczony i przywracany do sprawności. Nie znamy jeszcze terminu zakończenia prac.