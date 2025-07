Ahoj ZUT! Druga tura rekrutacji

Fot. ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny rusza z drugą turą rekrutacji. Pracownicy w ramach akcji "Ahoj ZUT" będą zachęcać do studiowania na szczecińskiej uczelni.

- Zrobią to na statku dydaktyczno-badawczym - mówi rzeczniczka ZUT-u Emilia Kujawa. - Statek już znajduje się przy Bulwarze Gdyńskim, nieopodal Urzędu Celnego i czeka na piękną, niedzielną pogodę. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Ahoj ZUT! w najbliższą niedzielę 20 lipca w godzinach od 13 do 16.



Druga tura rekrutacji potrwa do końca lipca.



