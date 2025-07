Kołbaskowo zmieni swoją sieć komunikacji miejskiej

Będą konsultacje społeczne w sprawie nowej sieci komunikacji miejskiej gminy Kołbaskowo.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Propozycję w tej sprawie przygotowali radni, którzy teraz chcą zapytać o opinię mieszkańców - mówi przewodnicząca Rady Gminy Dorota Trzebińska.- Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy tak ważnej decyzji, jeśli ona już finalnie zapadnie, nie podejmowali po rozmowach z mieszkańcami. Wszystkie działania są w tym kierunku, żeby to rozwiązanie było kompromisem, który zadowoli większość mieszkańców - mówi Trzebińska.Jednym z priorytetów nowej koncepcji jest likwidacja białych plam na mapie komunikacyjnej. Chodzi głównie o miejscowości Rajkowo i Ostoja - mówi przewodniczący Komisji Gospodarczej Krzysztof Przewoźniak.- To jest jeden z naszych celów, można powiedzieć, że nie na przyszły rok, nie na za dwa lata, ale żeby wszystkie miejscowości w gminie Kołbaskowo miały komunikację miejską i żeby to była efektywna komunikacja miejska - mówi Przewoźniak.Nowa koncepcja sieci komunikacji miejskiej gminy Kołbaskowo zakłada także - między innymi - wydłużenie linii nr 88 do Stobna i przekierowanie części kursów linii nr 241 przez ulicę Śliwkową w Warzymicach.