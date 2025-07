Skarga niemieckich ekologów wstrzymała prace przy terminalu kontenerowym

Prace przy terminalu kontenerowym w Świnoujściu wstrzymane. To na skutek decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę w sprawie budowy złożyła niemiecka organizacja ekologiczna Lebensraum Vorpommern.

Zdaniem organizacji budowa terminalu zagraża środowisku naturalnemu. Zabezpieczenie wydane przez sąd jedynie wstrzymuje prace, nie jest to decyzja, która kończy inwestycję.





Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka mówi, że rząd spodziewał się takich działań ze strony Niemiec, którzy traktują inwestycję jako konkurencję gospodarczą.

Do czasu wydania wyroku przez sąd, decyzja środowiskowa - na podstawie której prowadzono budowę - jest zawieszona. Bez niej nie można prowadzić prac. Ministerstwo będzie mogło zaskarżyć postanowienie o zabezpieczeniu, ale dopiero po doręczeniu jego uzasadnienia.





Według zapowiedzi rządu terminal kontenerowy ma powstać do 2029 roku.

Edycja tekstu: Michał Król

- Nie cofniemy się ani o krok. To jest inwestycja naszego rządu należąca do tych priorytetowych. Będzie wielkim impulsem gospodarczym, ale także zwiększy nasze szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Wybudujemy terminal i do Świnoujścia będą przepływać największe kontenerowce świata - mówi Marchewka.