Szczecinianie podzieleni w sprawie nocnej prohibicji

8 sierpnia wchodzi w życie nocna prohibicja na terenie Szczecina. Oznacza to, że między godz. 23 a 6 rano nie kupimy napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

- Ja generalnie jestem abstynentką, więc popieram. Niektórym marzy się po prostu cisza nocna i mam nadzieję, że taka prohibicja po prostu wpłynie na to, że tak właśnie będzie. - To nie zmieni za dużo. Ludzie i tak będą kupować tylko wcześniej i więcej. Na pewno to zmieni nielegalny handel produktami alkoholowymi - mówią szczecinianie.



Szczecinianie są w tej sprawie mocno podzieleni.Zakaz dotyczy sklepów i części stacji benzynowych. Nie obejmuje restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych, gdzie spożycie odbywa się w miejscu sprzedaży.