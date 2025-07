Kołobrzeg stolicą hip-hopu - rozpoczął się Sun Festival [ZDJĘCIA]

W Kołobrzegu rozpoczął się Sun Festival – jeden z największych w Polsce festiwali hip-hopowych.

Nadmorski Park Kultury zaczynają wypełniać fani hip-hopu. Rozpoczęły się pierwsze koncerty, a młodzi ludzie, którzy przyjechali do kołobrzeskiego Podczela z całej Polski, nie ukrywają, że liczą na udaną zabawę.- Trzeci rok z rzędu jestem, po prostu mi się tutaj podoba. - Będziemy się bawili świetnie jak co roku. Dobra muzyka jest - mówią uczestnicy.Krzysztof Bartyzel, organizator imprezy mówi, że jeszcze dziś główna scena festiwalu zapewni wiele emocji.- Pawbeats Orchestra i zaproszeni goście. Wspaniałości, niespodzianki na scenie. Naprawdę będzie się działo. Artystów jest pełen hotel, jak nie dwa albo nawet trzy - mówi Bartyzel.Sun Festival potrwa do soboty, a każdego dnia w Kołobrzegu bawić się ma kilkadziesiąt tysięcy osób.