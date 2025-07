Hip-hop w Kołobrzegu. Trwa Sun Festival [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu w ten weekend króluje hip-hop. Trwa Sun Festival, a jak wygląda zabawa na lotnisku w Podczelu sprawdza Przemysław Polanin.

Sun Festival to trzy sceny w Nadmorskim Parku Kultury, na których występuje czołówka polskiego hip-hopu. W ślad za nią nad morze przyjechały tysiące fanów.



- Jest super atmosfera, super ludzie. - Bardzo pozytywne, wszystko na plusie. Chcieliśmy jechać za tydzień na Sunrise, ale jednak skusił nas bardziej Sun Festival. - Żeby się trochę rozluźnić - mówili uczestnicy.



Poza wymienionymi przez uczestników gwiazdami jeszcze dziś w Podczelu wystąpią m.in. Paluch, Avi, czy PRO8L3M, ale nie zabraknie też czegoś dla fanów rapu zza oceanu – na głównej scenie pojawi się amerykański raper Joey Badass.



Sun Festival potrwa do soboty, ale nie oznacza to końca imprez w Podczelu. Już za tydzień w tym samym miejscu rozpocznie się jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w kraju – Sunrise Festival.



Edycja tekstu: Jacek Rujna