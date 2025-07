Kontrole na granicy polsko-niemieckiej [STATYSTYKA]

Na granicy z Niemcami działają 52 przejścia graniczne; w 16 miejscach prowadzone są stałe kontrole. Według rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów. źródło: x.com/Straz_Graniczna

Ostatniej doby na granicy polsko-niemieckiej skontrolowano prawie 12 tys. osób oraz ponad 5 tys. środków transportu – poinformowała w niedzielę Komenda Główna Straży Granicznej. Dziesięciu osobom odmówiono wjazdu na teren RP.

Jak przekazała policja, na polsko-niemieckich przejściach granicznych nie występowały utrudnienia w ruchu i nie tworzyły się zatory.





- Byli to m.in. obywatele Turcji, Mołdawii, Indii, Iraku, Syrii, którzy nie mieli dokumentów uprawniających do przekraczania granicy - przekazał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej ppłk SG Andrzej Juźwiak.7 lipca Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, podczas których funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, mogą zatrzymać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy.