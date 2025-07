RSnW: przebudowa (a nawet więcej) Muzeum Narodowego

"To zdecydowanie więcej niż tylko przebudowa" - podkreśla dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, która gościła w środowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Rusza remont gmachu przy Wałach Chrobrego. W ramach projektu "Imago Mundi", muzeum przejdzie modernizację i powiększy się o nowe przestrzenie. Zabytkowy budynek ma stać się nowocześniejszy, bardziej przyjazny osobom niepełnosprawnym.Jak podkreśla dyr. Agnieszka Bortnowska "dużą ulgą dla instytucji będzie m.in. wymiana dachu, bo biura są notorycznie zalewane oraz pozbycie się barier architektonicznych".- I zakup masy pomocy dla wszystkich osób, wydruków 3D, panele sensoryczne... można wymieniać. W końcu udostępnimy się dla tej grupy, która nie ma za bardzo gdzie wyjść, co zobaczyć - powiedziała.Najbardziej cieszy więcej przestrzeni. Mam nadzieję, że w korytarzach muzeum zawisną prace dzieci, bo teraz nie mamy gdzie ich pokazywać - mówi starsza kustosz, dr Krystyna Milewska.- Pokazujemy je tylko na Facebooku. Kreatywność i wyobraźnia dzieci jest nie do opisania. I powstają prace naprawdę warte zobaczenia. I mam nadzieję, że pozwoli nam ta przestrzeń pokazać twórczość dziecięcą. Ona jest piękna, wyjątkowa, czysta i prawdziwa - oceniła.Całkowity koszt projektu "Imago Mundi" to blisko 24 mln zł, z czego ponad 15,5 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich.