Kierwiński: będę apelował, aby służby weryfikowały internetowe wpisy

Region Jakub Tomala

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podczas wizyty na przejściu granicznym Świnoujście – Garz w Świnoujściu. PAP/Marcin Bielecki
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podczas wizyty na przejściu granicznym Świnoujście – Garz w Świnoujściu. PAP/Marcin Bielecki
Każda informacja dotycząca sytuacji na granicy polsko-niemieckiej będzie weryfikowana - zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Poinformował o tym po spotkaniu ze Strażą Graniczną w Świnoujściu.
Dodał także, że "będzie apelował, aby służby na bieżąco weryfikowały internetowe wpisy".

- Kwestia polityki informacyjnej w tej sprawie jest szalenie, szalenie istotna. Na bieżąco będę uczulał wszystkie służby, aby każdy fake news był weryfikowany, każdy fakenews był prostowany - zapowiedział.

Tymczasem Minister Sprawiedliwości, Waldemar Żurek zaproponował powołanie specjalnej agendy zajmującej się zwalczaniem dezinformacji w mediach społecznościowych.

- Są kraje, które mają specjalne agendy rządowe, które mają te fake newsy rozbrajać i informować. Tam ma być rzetelna informacja. Musimy usiąść w gronie ministrów, żeby zastanowić się, czy nie powinna być właśnie taka instytucja również w Polsce - powiedział.

Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą zostały przywrócone przez Polskę 7 lipca. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA będą prowadzone co najmniej do 4 października.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
i teraz marek oraz inne pro-putinowskie booty będą na celowniku

