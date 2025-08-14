Zbadali wodę w pobliżu martwego walenia. Są dobre wiadomości

Znamy wyniki badań próbek pobranych trzy dni temu na trzech kąpieliskach naszego regionu.

Szczegóły podaje Anna Omelańska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim.- Mamy wyniki badań wody pobranej w dniu 11 sierpnia z kąpielisk morskich w Międzyzdrojach i Międzywodziu oraz z dodatkowej próbki z Morza Bałtyckiego w miejscowości Wisełka. Badania wykazały, że woda odpowiada wymaganiom przewidzianym dla wody w kąpieliskach - dodaje Omelańska.Przypomnijmy, że próbki wody pobrane zostały w związku z możliwym zagrożeniem epidemiologicznym, wynikającym z rozkładającego się martwego walenia. Ssak ten zalega niezmiennie na plaży w okolicach miejscowości Wisełka.