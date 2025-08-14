Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zbadali wodę w pobliżu martwego walenia. Są dobre wiadomości

Region Adam Wosik

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Znamy wyniki badań próbek pobranych trzy dni temu na trzech kąpieliskach naszego regionu.
Sanepid bada wodę koło ciała wieloryba

Sanepid bada wodę koło ciała wieloryba

Ciało martwego walenia będzie utylizowane z lądu
Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce
Szczegóły podaje Anna Omelańska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim.

- Mamy wyniki badań wody pobranej w dniu 11 sierpnia z kąpielisk morskich w Międzyzdrojach i Międzywodziu oraz z dodatkowej próbki z Morza Bałtyckiego w miejscowości Wisełka. Badania wykazały, że woda odpowiada wymaganiom przewidzianym dla wody w kąpieliskach - dodaje Omelańska.

Przypomnijmy, że próbki wody pobrane zostały w związku z możliwym zagrożeniem epidemiologicznym, wynikającym z rozkładającego się martwego walenia. Ssak ten zalega niezmiennie na plaży w okolicach miejscowości Wisełka.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Badania wykazały, że woda odpowiada wymaganiom przewidzianym dla wody w kąpieliskach - dodaje Omelańska.

Może i woda była ok 11 sierpnia. Teraz mamy największe upały tego lata, smród jest straszny, a wieloryba nie usunięto. Odstrasza to potencjalnych wczasowiczów, a lokalny biznes traci pieniądze. Jak zwykle Woliński Park Narodowy robi wszystko by pozbyć się turystów. Może warto to nagłośnić

