Z goleniowskiego lotniska do Egiptu

Po kilkunastu latach przerwy będzie można latać z Goleniowa do egipskiego Sharm El-Sheikh.
Pod koniec grudnia jeden z touroperatorów uruchomi czarterowe rejsy do kurortu - będzie można podróżować w każdy poniedziałek.
Loty rozpoczną się 22 grudnia - ma to być zachęta do spędzenia Bożego Narodzenia, Nowego Roku albo ferii zimowych w słonecznej miejscowości.
Obecnie z Goleniowa odbywają się loty czarterowe do tureckiej Antalyi, latem przyszłego roku będzie się też można udać na Kretę.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
