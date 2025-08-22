Awaria wodociągu w Szczecinie. Część ulicy zamknięta [ZDJĘCIA]

Awaria wodociągu i utrudnienia na ulicy Mazowieckiej w Szczecinie. Uszkodzona została rura o średnicy 150 mm - przekazał Piotr Landowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Na jezdnię wylała się woda; ulica Mazowiecka jest zamknięta na odcinku od alei Wyzwolenia do ul. Mazurskiej.
Wody nie mają dwa budynki - Urząd Marszałkowski i budynek z nim sąsiadujący.
Na miejscu pracują ekipy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie usterki.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
