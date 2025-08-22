Awaria wodociągu w Szczecinie. Część ulicy zamknięta [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Awaria wodociągu i utrudnienia na ulicy Mazowieckiej w Szczecinie. Uszkodzona została rura o średnicy 150 mm - przekazał Piotr Landowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.