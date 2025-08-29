Złodzieje "hazardziści" staną przed sądem

Ukradli ponad 200 zdrapek, teraz staną przed sądem. Do zdarzenia doszło w Jarosławcu. Policjantom ze Sławna szybko udało się ustalić tożsamość złodziei.
Było to dwoje mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 46 i 52 lat. Jeden z nich podczas zatrzymania zachowywał się agresywnie. Obaj zostali przewiezieni do policyjnego aresztu. Agresywny 52-latek, poza zarzutem kradzieży, usłyszał dodatkowo zarzut znieważania funkcjonariuszy. O dalszym losie mężczyzn zadecyduje sąd.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski