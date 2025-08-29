Aktywizacja rodziców po urlopach wychowawczych. Jest szansa na dofinansowanie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Zachodniopomorskie Małe Skarby" to kolejna edycja programu wspierającego aktywizację zawodową rodziców po urlopach wychowawczych.

Chodzi o prawie 1400 złotych miesięcznie dla opiekunów, których dzieci chodzą do przedszkola i nie ukończyły jeszcze piątego roku życia. - Dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie pokryje pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach - podkreśla kierownik projektu Agnieszka Markiewicz. - Przez 12 miesięcy wypłacamy co miesiąc refundację na konto rodzica. Naszym uczestnikiem mogą być osoby, które w momencie zakwalifikowania przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.



- Świadczenia nie można łączyć z pobieranym dofinansowaniem z rządowego programu "Aktywny rodzic", które jest skierowane do rodziców dzieci do lat trzech - podkreśla specjalista do spraw funduszy europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Tomasz Kuliszenko. - Środki na program Zachodniopolskie Małe Skarby pochodzi z programu Funduszu Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Całość jest finansowana przez Unię Europejską.



Pula środków na dofinansowanie tego programu, to ponad 22 miliony złotych. Kwota ta powinna pozwolić na objęcie programem około 1100 rodziców z województwa.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski