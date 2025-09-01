Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Świnoujście. Bilet nie u kierowcy autobusu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Od 1 września w nie kupimy biletu u kierowcy w świnoujskiej komunikacji autobusowej. W pojazdach pojawią się bezgotówkowe biletomaty. Za przejazd zapłacić można także w kilku innych punktach.
- Odciążenie kierowców świnoujskiej komunikacji od sprzedaży biletów było konieczne - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu. - Główny cel jest taki, żeby autobusy nie spóźniały się. Zdarzały się w przeszłości takie sytuacje, że pasażerowie wchodzili, kładli kierowcy 50 zł, a on nie mógł wydać.

Teraz bilet można kupić w bezgotówkowym automacie wewnątrz autobusu. Inne punkty przyjmujące bilon wymienia Beata Radziszewska-Skorupa, prezes świnoujskiej Komunikacji Autobusowej.

- Zachęcamy wszystkich do kupowania biletów poprzez aplikację, jak również punkty handlowe, które są na terenie miasta, w parkomatach, w Strefie Płatnego Parkowania i na naszych parkingach - mówi Radziszewska-Skorupa.

Od 1 września w Świnoujściu funkcjonować będą także nowe linie autobusowe.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od 27 sierpnia oglądane 7704 razy)
  2. Wjazd do Szczecina nabierze nowych kolorów
    (od przedwczoraj oglądane 5566 razy)
  3. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od 26 sierpnia oglądane 4648 razy)
  4. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od 26 sierpnia oglądane 4528 razy)
  5. Dożynki w Zachodniopomorskiem
    (od przedwczoraj oglądane 4391 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Paweł Palczyński
Rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artyści upiększyli filary Trasy Zamkowej [WIDEO, ZDJĘCIA]
PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]
Koronacja Bolesława Chrobrego wieczorem w Jasienicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sportowa zabawa dla młodych pod okiem mistrza - Lisek i Przyjaciele na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty