Świnoujście. Bilet nie u kierowcy autobusu

Od 1 września w nie kupimy biletu u kierowcy w świnoujskiej komunikacji autobusowej. W pojazdach pojawią się bezgotówkowe biletomaty. Za przejazd zapłacić można także w kilku innych punktach.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski - Odciążenie kierowców świnoujskiej komunikacji od sprzedaży biletów było konieczne - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu. - Główny cel jest taki, żeby autobusy nie spóźniały się. Zdarzały się w przeszłości takie sytuacje, że pasażerowie wchodzili, kładli kierowcy 50 zł, a on nie mógł wydać.Teraz bilet można kupić w bezgotówkowym automacie wewnątrz autobusu. Inne punkty przyjmujące bilon wymienia Beata Radziszewska-Skorupa, prezes świnoujskiej Komunikacji Autobusowej.- Zachęcamy wszystkich do kupowania biletów poprzez aplikację, jak również punkty handlowe, które są na terenie miasta, w parkomatach, w Strefie Płatnego Parkowania i na naszych parkingach - mówi Radziszewska-Skorupa.Od 1 września w Świnoujściu funkcjonować będą także nowe linie autobusowe