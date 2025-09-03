Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Działające odwodnienie na ul. Derdowskiego? ZWiK: to skomplikowane

Sławomir Orlik

Ul. Derdowskiego w Szczecinie po ulewie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Modernizacja odwodnienia na ul. Derdowskiego najwcześniej w przyszłym roku - informuje szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
03.09.2025

03.09.2025

Floating Garden na Derdowskiego. "Na wjeździe mieliśmy metr wody" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Regularnie podczas intensywnych opadów część ulicy jest zalana. Tak było we wtorek, o czym informowali nas Słuchacze. - Ulica Derdowskiego jest zamknięta, od ronda Gierosa w kierunku Taczaka. Nie ma przejazdu. W drugą stronę korek.

Sytuacja w tym miejscu jest skomplikowana - wyjaśniała w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZWiK-u.

- Tam płynie bardzo dużo tej deszczówki z części ulicy Taczaka i 26 Kwietnia, Świerczewskiej i Santockiej. Ta kanalizacja deszczowa samej Derdowskiego płynie dosyć małą rurą, jak na deszczówkę, o małej średnicy. I mamy dużo wody, która płynie daleko w małej rurze, jak w zlewie - tłumaczyła Pieczyńska.

W planach jest odprowadzenie wody do pobliskiego jeziorka Słonecznego. Na to jednak potrzebna jest zgoda Wód Polskich. Mamy już tzw. operat wodno-prawny, czekamy na opinię Wód Polskich - dodała Hanna Pieczyńska.

- Będziemy chcieli najpierw opracować program funkcjonalno-użytkowy, a później - być może w przyszłym roku - po zabezpieczeniu przez miasto środków, wygłosić postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj - mówiła Pieczyńska.

Ile może kosztować inwestycja na razie nie wiadomo.

Edycja tekstu: Michał Król
