Działające odwodnienie na ul. Derdowskiego? ZWiK: to skomplikowane

Modernizacja odwodnienia na ul. Derdowskiego najwcześniej w przyszłym roku - informuje szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
Sytuacja w tym miejscu jest skomplikowana - wyjaśniała w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZWiK-u.
- Tam płynie bardzo dużo tej deszczówki z części ulicy Taczaka i 26 Kwietnia, Świerczewskiej i Santockiej. Ta kanalizacja deszczowa samej Derdowskiego płynie dosyć małą rurą, jak na deszczówkę, o małej średnicy. I mamy dużo wody, która płynie daleko w małej rurze, jak w zlewie - tłumaczyła Pieczyńska.
W planach jest odprowadzenie wody do pobliskiego jeziorka Słonecznego. Na to jednak potrzebna jest zgoda Wód Polskich. Mamy już tzw. operat wodno-prawny, czekamy na opinię Wód Polskich - dodała Hanna Pieczyńska.
- Będziemy chcieli najpierw opracować program funkcjonalno-użytkowy, a później - być może w przyszłym roku - po zabezpieczeniu przez miasto środków, wygłosić postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj - mówiła Pieczyńska.
Ile może kosztować inwestycja na razie nie wiadomo.
Regularnie podczas intensywnych opadów część ulicy jest zalana. Tak było we wtorek, o czym informowali nas Słuchacze.
