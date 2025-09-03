Działające odwodnienie na ul. Derdowskiego? ZWiK: to skomplikowane

Ul. Derdowskiego w Szczecinie po ulewie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Modernizacja odwodnienia na ul. Derdowskiego najwcześniej w przyszłym roku - informuje szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

03.09.2025 Floating Garden na Derdowskiego. "Na wjeździe mieliśmy metr wody" [WIDEO, ZDJĘCIA]



Sytuacja w tym miejscu jest skomplikowana - wyjaśniała w naszej audycji interwencyjnej "



- Tam płynie bardzo dużo tej deszczówki z części ulicy Taczaka i 26 Kwietnia, Świerczewskiej i Santockiej. Ta kanalizacja deszczowa samej Derdowskiego płynie dosyć małą rurą, jak na deszczówkę, o małej średnicy. I mamy dużo wody, która płynie daleko w małej rurze, jak w zlewie - tłumaczyła Pieczyńska.



W planach jest odprowadzenie wody do pobliskiego jeziorka Słonecznego. Na to jednak potrzebna jest zgoda Wód Polskich. Mamy już tzw. operat wodno-prawny, czekamy na opinię Wód Polskich - dodała Hanna Pieczyńska.



- Będziemy chcieli najpierw opracować program funkcjonalno-użytkowy, a później - być może w przyszłym roku - po zabezpieczeniu przez miasto środków, wygłosić postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj - mówiła Pieczyńska.



Ile może kosztować inwestycja na razie nie wiadomo.



Edycja tekstu: Michał Król Regularnie podczas intensywnych opadów część ulicy jest zalana. Tak było we wtorek, o czym informowali nas Słuchacze. - Ulica Derdowskiego jest zamknięta, od ronda Gierosa w kierunku Taczaka. Nie ma przejazdu. W drugą stronę korek.Sytuacja w tym miejscu jest skomplikowana - wyjaśniała w naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji " Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZWiK-u.- Tam płynie bardzo dużo tej deszczówki z części ulicy Taczaka i 26 Kwietnia, Świerczewskiej i Santockiej. Ta kanalizacja deszczowa samej Derdowskiego płynie dosyć małą rurą, jak na deszczówkę, o małej średnicy. I mamy dużo wody, która płynie daleko w małej rurze, jak w zlewie - tłumaczyła Pieczyńska.W planach jest odprowadzenie wody do pobliskiego jeziorka Słonecznego. Na to jednak potrzebna jest zgoda Wód Polskich. Mamy już tzw. operat wodno-prawny, czekamy na opinię Wód Polskich - dodała Hanna Pieczyńska.- Będziemy chcieli najpierw opracować program funkcjonalno-użytkowy, a później - być może w przyszłym roku - po zabezpieczeniu przez miasto środków, wygłosić postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj - mówiła Pieczyńska.