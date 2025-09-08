Uniwersytet Szczeciński zaprasza na Salon Maturzystów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Matura i co dalej..? Odpowiedzi na to pytanie, uczniowie z regionie mogą uzyskać podczas dwudniowego "Salonu Maturzystów".

W budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej, uczniowie mogli m.in. odwiedzić stoiska uczelni z całej Polski m.in. z Poznania i Krakowa. Były też wykłady i porady.



- Rozszerzyło to moją wiedzę, jakie studia mogę wybrać. Dostałem trochę więcej informacji, mogliśmy też zobaczyć, co oferują uczelnie. - Można było o wszystko dopytać i dowiedzieć się co nieco od studentów o danych uczelniach wyższych. Zapamiętać na co warto zwrócić uwagę, w trakcie składania dokumentów... - Zastanawiałam się nad PUM-em i bardzo klarownie zostało mi wytłumaczone ratownictwo medyczne. - Słuchałam tyle, ile się dało, ale dalej nie mam pomysłu na siebie - podkreślali uczniowie.



- Młodzi ludzie nie zawsze wiedzą do końca czego chcą. Muszą wybrać swoje miejsce. Tutaj na spokojnie mogą posłuchać, popatrzeć i poszukać dla siebie odpowiedniej uczelni - tłumaczył Andrzej Wyszyński, Fundacja Edukacyjna Perspektywa.



We wtorek drugi dzień Salonu Maturzystów, który można odwiedzać od godziny 9 do 14.



Autorka edycji: Joanna Chajdas