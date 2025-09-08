Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Seniorzy opanowali Szczecin. Ulicami przeszedł Kolorowy Korowód Kapeluszy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Przez ten tydzień Szczecin opanują seniorzy. A to wszystko w ramach V Tygodnia Inicjatyw Senioralnych, który wystartował w poniedziałek.
Aby go zainicjować, ulicami miasta przeszedł Kolorowy Korowód Kapeluszy. Jego uczestnicy udowadniali, że życie zaczyna się po 60-tce.

- Tak się bawią seniorzy. Będę prowadzić ten Korowód Kolorowych Kapeluszy przez całe miasto. Zmierzamy w kierunku Szpinakowego Pałacu po to, żeby od prezydenta miasta przejąć klucz. I przez cały tydzień na terenie Szczecina, w różnych instytucjach, będą działy się różne wydarzenia właśnie takie senioralne - mówi . Ewa Drewniok.

To nie koniec atrakcji. W ogrodzie Inkubatora Sektorów Kreatywnych trwa Senioralny Piknik. Wydarzenie potrwa do godziny 15:00.`

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Klimczyk.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

