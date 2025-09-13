Festyn z okazji 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” [ZDJĘCIA]

Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zabawy i animacje dla dzieci, dmuchańce, konkursy a punktualnie w samo południe 45-kilogramowy tort - to atrakcje festynu z okazji 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.
- Chcieliśmy świętować razem z mieszkańcami Szczecina - przyznał Dariusz Głogowski, przewodniczący NSZZ Solidarność na Pomorzu Zachodnim. - Dla dzieci są dmuchańce, wata cukrowa, popcorn za darmo, mają tutaj soczki, napoje, słodycze. Jest też malowanie dzieci.

Uczestnicy festynu zgodnie mówią, że jedną z jego największych atrakcji był tort. Jednak aby go spróbować trzeba było wykazać się cierpliwością i stanąć w ogromnej kolejce.

- Takiej długiej to już dawno nie widziałam. Zawsze takie kolejki ustawiają się do tortu na urodziny miasta. - Smakuje tak, jak wygląda. Rewelacyjny, bardzo dobry, także polecam wszystkim. Kolejka dosyć długa, ale warto stać. - Jest przepyszny, malinowy chyba - mówią szczecinianie.

Wydarzenie na Jasnych Błoniach potrwa do godziny 16.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
