Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Seniorzy świętują w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
W ten weekend Kołobrzegiem rządzą seniorzy. Na miejscu trwają Senioralia, czyli wielkie święto osób, które udowadniają, że wiek to tylko liczba.
Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Seniorzy opanowali Szczecin. Ulicami przeszedł Kolorowy Korowód Kapeluszy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nad morze przyjechały Uniwersytety Trzeciego Wieku i kluby seniora z całego kraju. Najpierw seniorzy symbolicznie odebrali klucze do bram miasta. Przed południem wyruszyli natomiast w barwnym korowodzie ulicami dzielnicy uzdrowiskowej, by przejść nadmorską promenadą.

Uczestnicy wydarzenia podkreślali, że energii im nie brakuje.

- Jest bardzo fajnie, jest wesoło. Nawet w tym wieku można się świetnie bawić. - Bardzo fajne zgromadzenie ludzi w podeszłym wieku, ale młodych sercem i duchem. - Pogoda ducha jest - mówią seniorzy.

Jest do już 12. edycja Kołobrzeskich Dni Seniora. Obecnie wydarzenie przeniosło się do Regionalnego Centrum Kultury, gdzie trwają prezentacje zespołów wokalnych czy tanecznych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 9300 razy)
  2. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od przedwczoraj oglądane 9139 razy)
  3. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od 09 września oglądane 4190 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3499 razy)
  5. Szczecińskie TBS nie planuje możliwości wykupu mieszkań przez najemców
    (od 08 września oglądane 3347 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Binowo. Gala MMA w plenerze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zwiedzanie pociągów, przejażdżki - lokomotywownia obchodzi 65-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Climate Classic Szczecin 2025 – wyjątkowy rajd rowerowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dudziak, Strasburger, Milowicz, czyli Tenisowy Turniej Artystów na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krzysztof Spór
Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty