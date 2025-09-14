Seniorzy świętują w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

W ten weekend Kołobrzegiem rządzą seniorzy. Na miejscu trwają Senioralia, czyli wielkie święto osób, które udowadniają, że wiek to tylko liczba.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Nad morze przyjechały Uniwersytety Trzeciego Wieku i kluby seniora z całego kraju. Najpierw seniorzy symbolicznie odebrali klucze do bram miasta. Przed południem wyruszyli natomiast w barwnym korowodzie ulicami dzielnicy uzdrowiskowej, by przejść nadmorską promenadą.Uczestnicy wydarzenia podkreślali, że energii im nie brakuje.- Jest bardzo fajnie, jest wesoło. Nawet w tym wieku można się świetnie bawić. - Bardzo fajne zgromadzenie ludzi w podeszłym wieku, ale młodych sercem i duchem. - Pogoda ducha jest - mówią seniorzy.Jest do już 12. edycja Kołobrzeskich Dni Seniora. Obecnie wydarzenie przeniosło się do Regionalnego Centrum Kultury, gdzie trwają prezentacje zespołów wokalnych czy tanecznych.