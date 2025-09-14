Warsztaty, pokazy, wirtualne wycieczki - piknik naukowy Morskiego Centrum Nauki [ZDJĘCIA]

Eksperymenty z ciekłym azotem, laserowa strzelnica czy też warsztaty rzemieślnicze. W Morskim Centrum Nauki w Szczecinie oraz w jego okolicach odbywa się w niedzielę Piknik Naukowy.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

To tutaj - około 20 organizacji oraz uczelni - prezentuje m.in. jak rozpoznawać dzikie zwierzęta czy też jak zadbać o swój poziom energii.- Wsadza się suchy lód i właśnie te bąbelki tutaj takie były. - Robimy zatopienie statku albo wytrzyma, albo nie. Kładę najwięcej śrub- to polegać na tym, żeby najwięcej ładunku postawić - mówią dzieci.- My izolujemy własne DNA prostym sposobem, bo takim też sposobem prostym przy użyciu soli, detergentu i alkoholu można wydobyć DNA z komórek nabłonkowych, jamy ustnej. - Sprawdzamy właśnie amperomierzem miliwolty energii u młodego człowieka. - Mamy przygotowaną wirtualną wycieczkę. Można zobaczyć piękno Doliny Dolnej Odry z perspektywy lotu ptaka - mówią prowadzący.Miasteczko Naukowe przed Morskim Centrum Nauki potrwa do godziny 17.