Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Warsztaty, pokazy, wirtualne wycieczki - piknik naukowy Morskiego Centrum Nauki [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Eksperymenty z ciekłym azotem, laserowa strzelnica czy też warsztaty rzemieślnicze. W Morskim Centrum Nauki w Szczecinie oraz w jego okolicach odbywa się w niedzielę Piknik Naukowy.
To tutaj - około 20 organizacji oraz uczelni - prezentuje m.in. jak rozpoznawać dzikie zwierzęta czy też jak zadbać o swój poziom energii.

- Wsadza się suchy lód i właśnie te bąbelki tutaj takie były. - Robimy zatopienie statku albo wytrzyma, albo nie. Kładę najwięcej śrub- to polegać na tym, żeby najwięcej ładunku postawić - mówią dzieci.

- My izolujemy własne DNA prostym sposobem, bo takim też sposobem prostym przy użyciu soli, detergentu i alkoholu można wydobyć DNA z komórek nabłonkowych, jamy ustnej. - Sprawdzamy właśnie amperomierzem miliwolty energii u młodego człowieka. - Mamy przygotowaną wirtualną wycieczkę. Można zobaczyć piękno Doliny Dolnej Odry z perspektywy lotu ptaka - mówią prowadzący.

Miasteczko Naukowe przed Morskim Centrum Nauki potrwa do godziny 17.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Julii Nowickiej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 9300 razy)
  2. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od przedwczoraj oglądane 9172 razy)
  3. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od 09 września oglądane 4191 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3499 razy)
  5. Szczecińskie TBS nie planuje możliwości wykupu mieszkań przez najemców
    (od 08 września oglądane 3347 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Binowo. Gala MMA w plenerze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zwiedzanie pociągów, przejażdżki - lokomotywownia obchodzi 65-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Climate Classic Szczecin 2025 – wyjątkowy rajd rowerowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dudziak, Strasburger, Milowicz, czyli Tenisowy Turniej Artystów na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krzysztof Spór
Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty