Parlamentarzyści PIS przeciwko wygaszaniu Elektrowni Dolna Odra

To nie pora na wyłączanie bloków węglowych w Elektrowni Dolna Odra w Gryfinie. Swój sprzeciw w tej sprawie w formie "Deklaracji Gryfińskiej" do biura podawczego elektrowni złożyli zachodniopomorscy parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości. Uważają, że likwidacja elektrowni w regionie może naruszyć bezpieczeństwo kraju.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Energia ze słońca i wiatru może nam nie wystarczyć - mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Joachim Brudziński. - Takie były analizy ludzi odpowiedzialnych za sieci przesyłowe z polskich sieci energetycznych i dlatego za naszych rządów podjęliśmy decyzję, że likwidacja bloków węglowych powinna nastąpić dopiero w momencie pojawienia się w systemie energetycznym energii z atomu.Parlamentarzyści z regionu obawiają się również licznych zwolnień - przekonuje eurodeputowany Brudziński. - Oznacza likwidację ponad 800 miejsc pracy. To jest olbrzymi dramat dla społeczności lokalnej, bo ci ludzie po prostu z Gryfina wyjadą. 800 młodych, kreatywnych ludzi. To są olbrzymie perturbacje dla systemu oświaty w Gryfinie, zachwianie równowagi demograficznej.Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, władze Polskiej Grupy Energetycznej za dwa dni spotkają się ze związkami zawodowymi Elektrowni Dolnej Odry z Gryfina i zajmą stanowisko w tej sprawie.