Pracownicy Elektrowni Dolna Odra boją się o swoją przyszłość - w planach wygaszanie bloków węglowych

Prawie 800 osób w regionie może stracić w ciągu kilku lat pracę - mowa o pracownikach Elektrowni Dolna Odra w Gryfinie. To w związku z planem wyłączenia bloków węglowych w elektrowni.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dwa bloki mają być wygaszone z końcem tego roku, natomiast praca dwóch pozostałych zostanie wydłużona do końca sierpnia 2026 roku. Rodziny i mieszkańcy Gryfina martwią się o przyszłość swoich bliskich.- Teraz połowę wioski jak odejdzie. Co teraz ludzie zrobią? Ci starsi czego będą szukać? Kto ich będzie teraz potrzebował? - Mój brat pracuje w elektrowni Dolna Odra, jego żona. Także obydwoje są zaniepokojeni tą sytuacją, która teraz się dzieje. Dlatego, że mają kredyt na mieszkanie, mają dwoje małych dzieci. Obydwoje liczą się z tym, że być może zaraz stracą pracę. - Dla miasta Gryfina, dla okolic jest to bardzo poważny problem, który w jakiś sposób powinien zostać zastąpiony - mówią mieszkańcy.- To może być klęska dla gminy Gryfino, mówi burmistrz miasta Mieczysław Sawaryn - ale ma pomysł na nowe miejsca pracy. - Dzisiaj Dolna Odra jest wyjątkowym miejscem do umieszczenia tutaj tak potrzebnych nam fabryk w zakresie produkcji dronów, amunicji. Natomiast nikt na ten temat nie rozmawia i to jest dramat.Koszty odpraw pracowniczych w Elektrowni Dolna Odra mogą sięgnąć nawet 250 mln zł.Proces redukcji zatrudnienia będzie stopniowy, a część zespołu pozostanie zatrudniona nawet do 2030 roku.