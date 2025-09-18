Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Pracownicy Elektrowni Dolna Odra boją się o swoją przyszłość - w planach wygaszanie bloków węglowych

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Prawie 800 osób w regionie może stracić w ciągu kilku lat pracę - mowa o pracownikach Elektrowni Dolna Odra w Gryfinie. To w związku z planem wyłączenia bloków węglowych w elektrowni.
Poseł PiS: Dolna Odra to elektrownia na czas największych kryzysów

Poseł PiS: Dolna Odra "to elektrownia na czas największych kryzysów"

Praca Elektrowni Dolna Odra będzie wydłużona
Parlamentarzyści PIS przeciwko wygaszaniu Elektrowni Dolna Odra
Związkowcy protestują przeciwko likwidacji elektrowni węglowych
Dwa bloki mają być wygaszone z końcem tego roku, natomiast praca dwóch pozostałych zostanie wydłużona do końca sierpnia 2026 roku. Rodziny i mieszkańcy Gryfina martwią się o przyszłość swoich bliskich.

- Teraz połowę wioski jak odejdzie. Co teraz ludzie zrobią? Ci starsi czego będą szukać? Kto ich będzie teraz potrzebował? - Mój brat pracuje w elektrowni Dolna Odra, jego żona. Także obydwoje są zaniepokojeni tą sytuacją, która teraz się dzieje. Dlatego, że mają kredyt na mieszkanie, mają dwoje małych dzieci. Obydwoje liczą się z tym, że być może zaraz stracą pracę. - Dla miasta Gryfina, dla okolic jest to bardzo poważny problem, który w jakiś sposób powinien zostać zastąpiony - mówią mieszkańcy.

- To może być klęska dla gminy Gryfino, mówi burmistrz miasta Mieczysław Sawaryn - ale ma pomysł na nowe miejsca pracy. - Dzisiaj Dolna Odra jest wyjątkowym miejscem do umieszczenia tutaj tak potrzebnych nam fabryk w zakresie produkcji dronów, amunicji. Natomiast nikt na ten temat nie rozmawia i to jest dramat.

Koszty odpraw pracowniczych w Elektrowni Dolna Odra mogą sięgnąć nawet 250 mln zł.
Proces redukcji zatrudnienia będzie stopniowy, a część zespołu pozostanie zatrudniona nawet do 2030 roku.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Weroniki Łyczywek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]

