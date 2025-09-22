Rodzice się martwią, gmina uspokaja - szkoła modułowa w Dołujach powstanie nieco później

"Po feriach zimowych" - to realny termin kiedy mogą powstać zapowiadane przez gminę Dobra szkoły modułowe czyli tak zwane kontenery.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Te miały być dodatkowym oddziałem Szkoły Podstawowej w Dołujach przy ulicy Daniela i jednocześnie rozwiązaniem przepełnionych klas, które utrudniają organizację zajęć - przyznaje dyrektor placówki, Lidia Krakowiak.- Mamy zbyt mało miejsca dla ilości uczniów, którą obecnie mamy. Mamy 274 uczniów w tym jednym budynku. Przekłada się to w ten sposób, że rozciąga nam się dzień pracy, czyli uczymy się na dwie zmiany. Część klas przychodzi na zmianę poranną, część klas przychodzi na zmianę popołudniową - mówi Krakowiak.Rodzice podkreślają, że w marcu dostali sygnały i obietnice od władz gminy Dobra, że moduły staną we wrześniu. Pierwszy przetarg został unieważniony, dlatego złożyliśmy pismo do władz gminy, pod którym podpisało się ponad 240 rodziców - mówi przewodnicząca rady rodziców szkoły w Dołujach, Agnieszka Ankudowicz.- To przede wszystkim jest apel nas, rodziców, którzy jesteśmy po prostu zaniepokojeni o warunki, jakie nasze dzieci mają w szkole. Też pokazanie, że my naprawdę już nie chcemy czekać po prostu. Nasze dzieci nie chcą czekać - mówi Ankudowicz.Najpóźniej w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony nowy przetarg na budowę szkoły modułowej. Wykonawca będzie miał 135 dni od podpisania umowy na jej wybudowanie - informuje zastępca wójta gminy Dobra, Iwona Kłosowska.- Chciałabym bardzo, żeby rodzice, szczególnie którzy są zaniepokojeni terminem realizacji tej szkoły modułowej usłyszeli, że naprawdę robimy wszystko, żeby te moduły powstały jak najszybciej. Po feriach zimowych - to realny termin - mówi Kłosowska.Pierwszy przetarg został unieważniony, bo oferty przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie.