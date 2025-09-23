Lider Konfederacji w regionie: PKW nie działa dobrze

To problem z Państwową Komisją Wyborczą, a nie z dokumentami. Lider Konfederacji w regionie komentuje decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego partii. Zdaniem Marcina Bedki to urzędnicy popełnili błąd.

Edycja tekstu: Michał Król

Jak dodał w "Rozmowie pod krawatem", już wcześniej zdarzało się, że Komisja podejmowała niewłaściwe decyzje.- To PKW nie działa dobrze. Nasze prawo jest tak dziurawe, tak koślawe, że musimy co chwila wygrywać w sądzie z PKW i cały czas mamy subwencje. Nie zakładam, że się cokolwiek z nią stanie, bo na szczęście jeszcze zdarza się, że mamy przyzwoitych sędziów - mówi Bedka.PKW wytknęła Konfederacji m.in. wpłacenie nadwyżki na koncie komitetu wyborczego na prywatny rachunek pełnomocnika finansowego, zamiast na konto Funduszu Wyborczego.