Lider Konfederacji w regionie: PKW nie działa dobrze

To problem z Państwową Komisją Wyborczą, a nie z dokumentami. Lider Konfederacji w regionie komentuje decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego partii. Zdaniem Marcina Bedki to urzędnicy popełnili błąd.
- To PKW nie działa dobrze. Nasze prawo jest tak dziurawe, tak koślawe, że musimy co chwila wygrywać w sądzie z PKW i cały czas mamy subwencje. Nie zakładam, że się cokolwiek z nią stanie, bo na szczęście jeszcze zdarza się, że mamy przyzwoitych sędziów - mówi Bedka.
PKW wytknęła Konfederacji m.in. wpłacenie nadwyżki na koncie komitetu wyborczego na prywatny rachunek pełnomocnika finansowego, zamiast na konto Funduszu Wyborczego.
Edycja tekstu: Michał Król
Czy to jakiś nowy standard w zakresie gospodarowania finansami - wpłacanie pieniędzy instytucji na prywatne konta?
Księgowi w firmach konfiarzy robią tak codziennie?
Bo jak np. taki ksiądz przeleje pieniądze parafii na swój prywatny rachunek, to nawet najwierniejsi wierni podnoszą larum! A tu pretensje do PKW, która ujawniła to u konfiarzy