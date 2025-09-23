Nowe wydanie książki która przenosi w samo serce gór [ZDJĘCIA]

Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Danuta Piotrowska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"To publikacja, która przenosi czytelnika w samo serce gór". Chodzi o „Nanga Parbat 1982” - nowej wersji książki taternika, alpinisty i himalaisty Tadeusza Piotrowskiego. O książce, kulisach wyprawy oraz o losach ludzi, którzy w górach testowali granice wytrzymałości, opowiadała we wtorek - w szczecińskiej Starej Rzeźni - jego żona Danuta.
- Napisał te książki, których nakłady zostały już dawno wyczerpane i ja postanowiłam wznowić je, dodając dużo niepublikowanych wówczas zdjęć, ponieważ w tych czasach, kiedy on pisał, obowiązywały przydziały papieru i musiał decydować, czy daje zdjęcia, czy daje tekst - mówi Danuta Piotrowska.

Tadeusz Piotrowski należał do ścisłej czołówki polskich himalaistów. Zginął 10 lipca 1986 roku w trakcie zejścia ze szczytu K2.

O książce, kulisach wyprawy oraz o losach ludzi, którzy w górach testowali granice wytrzymałości opowiadała we wtorek - w szczecińskiej Starej Rzeźni - jego żona Danuta.

Najnowsze podcasty