Nowe wydanie książki która przenosi w samo serce gór [ZDJĘCIA]

"To publikacja, która przenosi czytelnika w samo serce gór". Chodzi o „Nanga Parbat 1982” - nowej wersji książki taternika, alpinisty i himalaisty Tadeusza Piotrowskiego. O książce, kulisach wyprawy oraz o losach ludzi, którzy w górach testowali granice wytrzymałości, opowiadała we wtorek - w szczecińskiej Starej Rzeźni - jego żona Danuta.





Tadeusz Piotrowski należał do ścisłej czołówki polskich himalaistów. Zginął 10 lipca 1986 roku w trakcie zejścia ze szczytu K2.



- Napisał te książki, których nakłady zostały już dawno wyczerpane i ja postanowiłam wznowić je, dodając dużo niepublikowanych wówczas zdjęć, ponieważ w tych czasach, kiedy on pisał, obowiązywały przydziały papieru i musiał decydować, czy daje zdjęcia, czy daje tekst - mówi Danuta Piotrowska.