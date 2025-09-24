Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Wodny odkurzacz będzie dbał o czystość w szczecińskiej marinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Zdjęcia Robert Stachnik. Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Butelki, kapsle, a nawet karty kredytowe - to antyskarby, które można znaleźć w Odrze. Walczyć z nimi będzie kosz PortBin, który stanął w szczecińskim porcie jachtowym North East Marina.
Choć jest niepozorny, robi wielką robotę. Wyławia plastik, zanim ten zdąży opaść na dno i rozpaść się na mikrocząsteczki - tłumaczy Karolina Olszanowicz, prezeska Fundacji Ewesa.

- On ma taką turbinę, wprawia w ruch wodę i dzięki temu zasysa i zaciąga pływające po powierzchni śmieci, które niestety spotykamy w wodzie. Zasysa je, filtruje i zbiera ich około 1,5-2 kg dziennie - mówi Olszanowicz.

Kosz na brak pracy nie będzie narzekał. Jak mówi Marek Szymański, organizator projektu „Eko Wycieczki po Odrze”, śmieci w rzece jest mnóstwo.

- Portfele z kartami, jakieś kurtki, dużo różnego rodzaju opakowań po napojach, puszki po piwie, butelki, opakowania po produktach spożywczych. Tego jest naprawdę mnóstwo - mówi Szymański.

Zakup i montaż koszy PortBin to efekt akcji charytatywnej Fala Dobra i współpracy Fundacji Ewesa i Loży Przedsiębiorców. W jej ramach udało się zebrać ponad 130 tys. zł na zakup i instalację dwóch nowoczesnych urządzeń oczyszczających wodę z pływających śmieci. Kosze zamontowano w Szczecinie i Gdańsku.

Edycja tekstu: Michał Król
Choć jest niepozorny, robi wielką robotę. Wyławia plastik, zanim ten zdąży opaść na dno i rozpaść się na mikrocząsteczki - tłumaczy Karolina Olszanowicz, prezeska Fundacji Ewesa.
Jak mówi Marek Szymański, organizator projektu „Eko Wycieczki po Odrze”, śmieci w rzece jest mnóstwo.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]
    (od 19 września oglądane 5051 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4316 razy)
  3. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od 18 września oglądane 3544 razy)
  4. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od przedwczoraj oglądane 3381 razy)
  5. Nowy prezes szczecińskiego Sądu Okręgowego
    (od 18 września oglądane 2811 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Wodny odkurzacz będzie dbał o czystość w szczecińskiej marinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pyrek: chodzi o tę euforię przy uprawianiu sportu przez dzieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieczysław Sawaryn
Czas na jazz… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Kolejny sezon cyklu [3x1].
Święto dyni nad Miedwiem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty