Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Nie każdy sklep będzie przyjmował opakowania objęte kaucją

Region Adam Wosik

Fot. pixabay.com / pasja1000 (domena publiczna)
Fot. pixabay.com / pasja1000 (domena publiczna)
Małe sklepy nie będą miały obowiązku przyjmowania opakowań zwrotnych objętych tak zwanym systemem kaucyjnym. Ten będzie obowiązywał od 1 października.
System kaucyjny rusza w październiku

System kaucyjny rusza w październiku

Od października wchodzi system kaucyjny
Polski „system kaucyjny” coraz bliżej. Wyjaśniamy, jak będzie działał [ZDJĘCIA]
Dotyczy to szklanych butelek do 1,5 litra, puszek po napojach do 1l i butelek z tworzyw sztucznych do 3 litrów - informuje Sławomir Pacek, prezes stowarzyszenia Polski Recykling.

- Małe sklepy poniżej 200 m2 nie muszą być w systemie kaucyjnym. Będą sprzedawać produkty w opakowaniach objętych kaucją, mogą taką kaucję pobrać, ale nie są zobowiązane, żeby przyjmować potem opakowania i oddawać pobrane za nią kaucję - mówi prezes stowarzyszenia Polski Recykling.

Sławomir Pacek dodaje, że podobna sytuacja dotyczyć będzie także aptek, w których sprzedawane są suplementy diety. Opakowania z tych produktów także objęte zostały systemem kaucyjnym.

- Nie będzie musiała apteka poniżej 200 metrów kwadratowych przyjąć opakowania objętego kaucją. Czyli trzeba będzie po prostu pójść do innego punktu, gdzie taką kaucję będzie można oddać - mówi Pacek.

Zwrot pieniędzy za opakowania kaucyjne będzie możliwy m.in. w dużych sklepach o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych.

Edycja tekstu: Michał Król
Dotyczy to szklanych butelek do 1,5 litra, puszek po napojach do 1l i butelek z tworzyw sztucznych do 3 litrów - informuje Sławomir Pacek, prezes stowarzyszenia Polski Recykling.
Sławomir Pacek dodaje, że podobna sytuacja dotyczyć będzie także aptek, w których sprzedawane są suplementy diety.

Dodaj komentarz 2 komentarze

Ale każdy sklep podwyższy ceny dla klienta końcowego ... układ idealny.. jak zwykle krawaciarze z uni, (którzy godziny fizycznie nie przepracowali w swoim życiu) coś wymyślą, a płaci przeciętny Kowalski
ale nie mowicie o tym ze juz od pazdziernika ewentualnie listopada najpozniej grudnia wywoz odpadow/smieci tez zdrozej o kilkanascie procent bo wlasnie w smieciach nie bedzie puszek petow i szkla no brawo brawo to jest ta segregacja ekologia i ekoterroryzm

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]
    (od 19 września oglądane 5051 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4316 razy)
  3. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od 18 września oglądane 3544 razy)
  4. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od przedwczoraj oglądane 3381 razy)
  5. Nowy prezes szczecińskiego Sądu Okręgowego
    (od 18 września oglądane 2811 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Wodny odkurzacz będzie dbał o czystość w szczecińskiej marinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pyrek: chodzi o tę euforię przy uprawianiu sportu przez dzieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieczysław Sawaryn
Czas na jazz… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Kolejny sezon cyklu [3x1].
Święto dyni nad Miedwiem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty