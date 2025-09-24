Nie każdy sklep będzie przyjmował opakowania objęte kaucją

Małe sklepy nie będą miały obowiązku przyjmowania opakowań zwrotnych objętych tak zwanym systemem kaucyjnym. Ten będzie obowiązywał od 1 października.
- Małe sklepy poniżej 200 m2 nie muszą być w systemie kaucyjnym. Będą sprzedawać produkty w opakowaniach objętych kaucją, mogą taką kaucję pobrać, ale nie są zobowiązane, żeby przyjmować potem opakowania i oddawać pobrane za nią kaucję - mówi prezes stowarzyszenia Polski Recykling.
Sławomir Pacek dodaje, że podobna sytuacja dotyczyć będzie także aptek, w których sprzedawane są suplementy diety. Opakowania z tych produktów także objęte zostały systemem kaucyjnym.
- Nie będzie musiała apteka poniżej 200 metrów kwadratowych przyjąć opakowania objętego kaucją. Czyli trzeba będzie po prostu pójść do innego punktu, gdzie taką kaucję będzie można oddać - mówi Pacek.
Zwrot pieniędzy za opakowania kaucyjne będzie możliwy m.in. w dużych sklepach o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych.
Dotyczy to szklanych butelek do 1,5 litra, puszek po napojach do 1l i butelek z tworzyw sztucznych do 3 litrów - informuje Sławomir Pacek, prezes stowarzyszenia Polski Recykling.
