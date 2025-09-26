Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Politycy PiS podejrzewają nieprawidłowości w przetargach miejskich

Region Jakub Tomala

Krzysztof Romianowski - Radny Miasta Szczecin. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
"Przetargi ustawiane pod znajomych królika" - szczecińscy radni mówią o nieprawidłowościach w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez miasto i marszałka województwa zachodniopomorskiego.
Politycy PiS wskazują na Marcina Wypchło, prezesa firmy zajmującej się organizacją różnych wydarzeń, a jednocześnie prezesa zarządu fundacji Campus Polska. Tak sprawę komentuje radny Krzysztof Romianowski.

- Pan Marcin Wypchło wygrywa wiele różnych konkursów, wiele różnych przetargów, na przykład na organizację wydarzenia związanego z ekologią, podczas kampanii prezydenckiej, na którym pojawił się Rafał Trzaskowski, a którego organizatorem był Urząd Marszałkowski - dodaje Romianowski.

Radni wskazują też na inne przetargi, w których startowała firma Marcina Wypchło, to między innymi wynajem powierzchni eventowej na szczecińskiej Wyspie Grodzkiej.

Wypchło odpowiada, że jest niesłusznie pomawiany przez polityków - w każdym przetargu startuje otwarcie, razem z innymi uczestnikami, a przed marcową konferencją ekologiczną nie wiedział, że wśród zaproszonych gości będzie Rafał Trzaskowski.

- Startujemy w przetargach, w których każda firma może startować. Zdarza się, że przegrywamy, zdarza się, że wygrywamy. Jeżeli ktoś ma oczywiście zarzut do formy przeprowadzenia przetargu, to powinien skierować go do odpowiednich służb albo do osoby, która te przetargi organizuje - podkreśla Wypchło.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości składają w tej sprawie interpelację zarówno do prezydenta miasta, jak i marszałka województwa zachodniopomorskiego, nie wykluczają również złożenia zawiadomienia do prokuratury.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
wrzesień 2025
