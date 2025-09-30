Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Sedinum | Leszek Herman
Zobacz

Wywóz śmieci będzie droższy? Jest taki projekt

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Od przyszłego roku mieszkańcy Szczecina będą płacić więcej za wywóz śmieci - przewiduje prezydencki projekt uchwały, która będzie procedowana na najbliższej sesji rady miasta.
- Chodzi tutaj o podwyżkę cen o 4,5 procent względem obecnych stawek, czyli o 50 groszy miesięcznie za metr sześcienny wody w zabudowie wielorodzinnej i o 5 złotych miesięcznie w zabudowie jednorodzinnej.

- Wynika to z potrzeby urealnienia tych stawek, przede wszystkim ze względu na wzrost kosztów odbioru odpadów, który został wykazany w przetargach oraz o wzrost ilości odpadów odbieranych od mieszkańców – mówi Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin.

O tym, co dalej będzie z projektem uchwały, zdecydują miejscy radni 9 października na sesji Rady Miasta.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Dodaj komentarz 3 komentarze

Sortuj do nocy baranku, za wywóz skasujemy o poranku. Mam taką propozycję - zróbmy spalarnię odpadów - będzie ciepło i będzie taniej. Szmaty woźmy do pszoku, bo mniej zmieszanych i będzie taniej. No i system kaucyjny, to mniej śmieci, obsługi, śmieciarek i będzie taniej.
A nie, czekaj...
ooo brawo to jest ta ca pseudoekologia i ekoterroryzm czyli i tak za smieci zaplacicie drozej

