Wywóz śmieci będzie droższy? Jest taki projekt

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od przyszłego roku mieszkańcy Szczecina będą płacić więcej za wywóz śmieci - przewiduje prezydencki projekt uchwały, która będzie procedowana na najbliższej sesji rady miasta.

- Chodzi tutaj o podwyżkę cen o 4,5 procent względem obecnych stawek, czyli o 50 groszy miesięcznie za metr sześcienny wody w zabudowie wielorodzinnej i o 5 złotych miesięcznie w zabudowie jednorodzinnej.



- Wynika to z potrzeby urealnienia tych stawek, przede wszystkim ze względu na wzrost kosztów odbioru odpadów, który został wykazany w przetargach oraz o wzrost ilości odpadów odbieranych od mieszkańców – mówi Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin.



O tym, co dalej będzie z projektem uchwały, zdecydują miejscy radni 9 października na sesji Rady Miasta.



Edycja tekstu: Jacek Rujna