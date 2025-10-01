Pomysł wyższego podatku od masowo skupowanych mieszkań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wzrost podatku od niezamieszkanych lokali może poprawić sytuację mieszkaniową w mieście - uważa szczecińska radna.

Chodzi o podniesienie opłat za lokale nabywane w celach inwestycyjnych - na przykład do wynajmu krótkoterminowego. Radna Wiktoria Rogaczewska wystosowała interpelację, w której sugeruje 30-krotny wzrost podatku.



- Chciałabym poznać zdanie urzędników, czy oni widzą takie możliwości. Chciałabym też dowiedzieć się, czy miasto posiada takie informacje: ile mieszkań jest skupowanych masowo. Więc na razie zbieramy informacje, sprawdzamy możliwości prawne, bo tu każdy urząd ma też inne interpretacje - mówiła.



Przemysław Wojnarowski, analityk rynku nieruchomości wskazuje, że może to ograniczyć spekulację na rynku.



- To na pewno pójdzie dalej w kierunku transparentności i to będzie pozytywnie wpływać na stabilizację cen i nie będą one tak wzrastały, a też i się tak zmieniały - przewiduje Wojnarowski.



Podwyższenie podatku na niezamieszkane lokale wprowadzono w Krakowie i Katowicach.



Edycja tekstu: Jacek Rujna