Poseł PiS: Konfederacja mówi, że przejmie nasz elektorat, ale jakoś to im nie wychodzi

Realizujemy naszą politykę i przygotowujemy się do wyborów. Decyzja pana marszałka służy przede wszystkim jemu – w ten sposób poseł PiS Michał Jach skomentował w "Rozmowach pod krawatem" deklarację marszałka Sejmu.
- Pan Petru ma doświadczenie w tej kwestii, choć jego ugrupowanie – Nowoczesna, nie przetrwało nawet jednej kadencji – mówił polityk PiS.
Odnosząc się do przyszłej ewentualnej współpracy PiS-u z Konfederacją Michał Jach stwierdził, że jego ugrupowanie jest gotowe do współpracy z każdym, komu leży na sercu dobro Polski. Choć miał zastrzeżenia do wypowiedzi Sławomira Mentzena wobec Jarosława Kaczyńskiego.
- Jak można współpracować z kimś, kto w sposób taki chamski - jak Mentzen - wyraża się o swoim potencjalnym koalicjancie. Konfederacja uważa nas za swojego głównego przeciwnika. Mówią, że już przy następnych wyborach przejmą elektorat Prawa i Sprawiedliwości, ale jakoś to nie wychodzi - mówił Jach.
„Jarosław Kaczyński to polityczny gangster", a Sławomir Mentzen to "bachor" – takie epitety wymienili miedzy sobą niedawno politycy obu ugrupowań.
Michał Jach skrytykował również decyzję Sejmu o powołaniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, jak i strategię rządu wobec Elektrowni Dolna Odra
Cóż... trzeba jasno powiedzieć: rację ma Mentzen i też rację ma Kaczyński.
Szczerze, jasno i w zgodzie z prawdą stwierdzili jak jest.
Co zaś do Hołowni, to widać, iż obraził się na Polaków, że nie wybrali go "prezydętę". Jak i w ONZ go nie wybiorą, to obrazu się na cały świat. Potem zostanie mu już tylko aspirowanie do stanowisk międzygalaktycznych. Bo jak ktoś ma kosmiczne ego, to tak to jest