Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Poseł PiS: Konfederacja mówi, że przejmie nasz elektorat, ale jakoś to im nie wychodzi

Region Piotr Tolko

Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Realizujemy naszą politykę i przygotowujemy się do wyborów. Decyzja pana marszałka służy przede wszystkim jemu – w ten sposób poseł PiS Michał Jach skomentował w "Rozmowach pod krawatem" deklarację marszałka Sejmu.
Michał Jach

Michał Jach

Jach: MSZ powinien zaangażować się w uwolnienie posła Sterczewskiego
Hołownia nie będzie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050
Szymon Hołownia powiedział, że rezygnuje z funkcji przewodniczącego Polski 2050, a także ubiega się o funkcję komisarza ONZ ds. uchodźców. Zdaniem posła Jacha, ma to negatywny wpływ na sytuację w koalicji rządzącej, która zmaga się z wewnętrznymi sporami. Nasz gość odniósł się także decyzję Ryszarda Petru, który wyraził chęć kierowania partią Polska 2050.

- Pan Petru ma doświadczenie w tej kwestii, choć jego ugrupowanie – Nowoczesna, nie przetrwało nawet jednej kadencji – mówił polityk PiS.

Odnosząc się do przyszłej ewentualnej współpracy PiS-u z Konfederacją Michał Jach stwierdził, że jego ugrupowanie jest gotowe do współpracy z każdym, komu leży na sercu dobro Polski. Choć miał zastrzeżenia do wypowiedzi Sławomira Mentzena wobec Jarosława Kaczyńskiego.

- Jak można współpracować z kimś, kto w sposób taki chamski - jak Mentzen - wyraża się o swoim potencjalnym koalicjancie. Konfederacja uważa nas za swojego głównego przeciwnika. Mówią, że już przy następnych wyborach przejmą elektorat Prawa i Sprawiedliwości, ale jakoś to nie wychodzi - mówił Jach.

„Jarosław Kaczyński to polityczny gangster", a Sławomir Mentzen to "bachor" – takie epitety wymienili miedzy sobą niedawno politycy obu ugrupowań.

Michał Jach skrytykował również decyzję Sejmu o powołaniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, jak i strategię rządu wobec Elektrowni Dolna Odra

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie.

Zaproszenie Małgorzaty Frymus do "Rozmowy pod krawatem" w piątek o godz. 8.30 przyjęła prof. Agnieszka Nagórka, dyrektor artystyczny Opery na Zamku.

Edycja tekstu: Michał Król
Odnosząc się do przyszłej ewentualnej współpracy PiS-u z Konfederacją Michał Jach stwierdził, że jego ugrupowanie jest gotowe do współpracy z każdym, komu leży na sercu dobro Polski. Choć miał zastrzeżenia do wypowiedzi Sławomira Mentzena wobec Jarosława Kaczyńskiego.

Dodaj komentarz 1 komentarz

Cóż... trzeba jasno powiedzieć: rację ma Mentzen i też rację ma Kaczyński.
Szczerze, jasno i w zgodzie z prawdą stwierdzili jak jest.
Co zaś do Hołowni, to widać, iż obraził się na Polaków, że nie wybrali go "prezydętę". Jak i w ONZ go nie wybiorą, to obrazu się na cały świat. Potem zostanie mu już tylko aspirowanie do stanowisk międzygalaktycznych. Bo jak ktoś ma kosmiczne ego, to tak to jest

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od przedwczoraj oglądane 5166 razy)
  2. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 26 września oglądane 4903 razy)
  3. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od 28 września oglądane 4383 razy)
  4. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od 28 września oglądane 4353 razy)
  5. "Mamy bardzo duży wysyp grzybów". Nadleśnictwo zaprasza na zawody
    (od 26 września oglądane 4184 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińscy uczniowie pielęgnują tradycję obchodzenia Święta Pieczonego Ziemniaka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Jach
Dziewięć szczecińskich uczelni wspólnie zainaugurowało rok akademicki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uratowany bielik odzyskał wolność [WIDEO]
Tornister nie może być za ciężki. Sanepid zorganizował ważenie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Małgorzata Kidawa-Błońska

Najnowsze podcasty