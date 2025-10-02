Poseł PiS: Konfederacja mówi, że przejmie nasz elektorat, ale jakoś to im nie wychodzi

Realizujemy naszą politykę i przygotowujemy się do wyborów. Decyzja pana marszałka służy przede wszystkim jemu – w ten sposób poseł PiS Michał Jach skomentował w "Rozmowach pod krawatem" deklarację marszałka Sejmu.

- Pan Petru ma doświadczenie w tej kwestii, choć jego ugrupowanie – Nowoczesna, nie przetrwało nawet jednej kadencji – mówił polityk PiS.





Odnosząc się do przyszłej ewentualnej współpracy PiS-u z Konfederacją Michał Jach stwierdził, że jego ugrupowanie jest gotowe do współpracy z każdym, komu leży na sercu dobro Polski. Choć miał zastrzeżenia do wypowiedzi Sławomira Mentzena wobec Jarosława Kaczyńskiego.





„Jarosław Kaczyński to polityczny gangster", a Sławomir Mentzen to "bachor" – takie epitety wymienili miedzy sobą niedawno politycy obu ugrupowań.





Michał Jach skrytykował również decyzję Sejmu o powołaniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, jak i strategię rządu wobec Elektrowni Dolna Odra

