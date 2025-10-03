Ruszyła budowa stawiacza pław. Stocznia Szczecińska czekała na to 18 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jednostka jest robiona na zamówienie dla Urzędu Morskiego w Szczecinie. Wierzę, że to będzie dla stoczni kolejny impuls do dalszego rozwoju - dodaje wiceminister infrastruktury, Arkadiusz Marchewka: - Przekazaliśmy pieniądze Urzędowi Morskiemu na zrealizowanie tej inwestycji. Urząd Morski wybrał Stocznię Szczecińską do wybudowania tego statku, jestem przekonany, że to jest istotny krok do tego, aby odbudować kompetencje stoczni, aby znów tutaj w Szczecinie były budowane statki.

Chcemy, aby w kolejnych latach budowa statków "pod klucz" była kolejną z gałęzi naszego działania - podkreśla prezes stoczni: - Stocznia stoi na kilku nogach biznesowych. Kadłuby dalej będą produkowane. Mamy nadzieję produkować również statki. Zostajemy także w branży offshore. Chcemy zająć się też osprzętem do wież wiatrowych. Współpracujemy również z sektorem prywatnym, który buduje tutaj na terenie stoczni.