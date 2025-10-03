Ruszyła budowa stawiacza pław. Stocznia Szczecińska czekała na to 18 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Stocznia Szczecińska "Wulkan" rozpoczyna budowę stawiacza pław dla Urzędu Morskiego. Będzie to pierwsza od 18 lat jednostka w całości zbudowana w stoczni i zastąpi statek zwodowany w latach 70.
Jednostka będzie miała 29 metrów długości, nieco ponad 8 m szerokości i małe zanurzenie - do około dwóch metrów, aby mogła działać na wodach regionu - mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.
- Ma obsługiwać ponad dwieście pław, nie tylko przy torze wodnym Świnoujście Szczecin, ale również na mniejszych torach, których mamy dużo w rejonie Zalewu Szczecińskiego i Kamińskiego - mówi Zdanowicz.
Poza dbaniem o oznakowanie na szlakach, statek będzie mógł spełniać też kilka innych zadań - mówi Radosław Kowalczyk, prezes Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”.
- Statek ma dźwig, funkcję lodołomacza, holownika. Będzie wielodyscyplinarny, jeśli chodzi o takie sytuacje awaryjne na torze. Jego główną funkcją jest stawianie boi - mówi Kowalczyk.
Cała inwestycja to koszt ponad 30 milionów złotych, a statek ma być gotowy do końca przyszłego roku.
Chcemy, aby w kolejnych latach budowa statków "pod klucz" była kolejną z gałęzi naszego działania - podkreśla prezes stoczni: - Stocznia stoi na kilku nogach biznesowych. Kadłuby dalej będą produkowane. Mamy nadzieję produkować również statki. Zostajemy także w branży offshore. Chcemy zająć się też osprzętem do wież wiatrowych. Współpracujemy również z sektorem prywatnym, który buduje tutaj na terenie stoczni.
Jednostka jest robiona na zamówienie dla Urzędu Morskiego w Szczecinie. Wierzę, że to będzie dla stoczni kolejny impuls do dalszego rozwoju - dodaje wiceminister infrastruktury, Arkadiusz Marchewka: - Przekazaliśmy pieniądze Urzędowi Morskiemu na zrealizowanie tej inwestycji. Urząd Morski wybrał Stocznię Szczecińską do wybudowania tego statku, jestem przekonany, że to jest istotny krok do tego, aby odbudować kompetencje stoczni, aby znów tutaj w Szczecinie były budowane statki.
Edycja tekstu: Michał Król
