Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Jest propozycja nowej atrakcji w Kołobrzegu [WIZUALIZACJE]

Region Przemysław Polanin

Mat. Taros Nova
Mat. Taros Nova
Mat. Taros Nova
Mat. Taros Nova
Mat. Taros Nova
Mat. Taros Nova
Mat. Taros Nova
Mat. Taros Nova
Mat. Taros Nova
Mat. Taros Nova
Taras widokowy o wysokości ponad 30 metrów w kształcie mewy – taka atrakcja może powstać w Kołobrzegu.
Z propozycją budowy tarasu do miasta zwrócił się inwestor, który taką atrakcję chciałby postawić w Parku imienia Aleksandra Fredry, zaledwie kilkadziesiąt metrów od plaży. Projekt całej inwestycji zaprezentował władzom miasta, a radni mieli okazję także udać się na wizję terenową na Rugię, gdzie już funkcjonuje podobna atrakcja.

Radni Adrian Tomicki i Zuzanna Hazubska po zapoznaniu się z wizją inwestora mówią, że jest to obiekt, który mógłby przyciągać gości przez cały rok, a nie tylko w sezonie. - Wygląda to bardzo obiecująco. Liczby też pokazują na zwiększenie liczby turystów. - Byłoby to ciekawe uzupełnienie latarni, koła widokowego, molo i innych atrakcji.

Temat ma stanąć na sesji Rady Miasta. W przypadku „zielonego światła” od radnych konieczne byłyby zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Według planów „Mewa Kołobrzeg” miałaby powstać w 2027 roku i kosztować 40 milionów złotych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od wczoraj oglądane 74147 razy)
  2. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od 30 września oglądane 6047 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5583 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5059 razy)
  5. SBO: zapisy na darmowe zabiegi dla psów i kotów
    (od 30 września oglądane 3296 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

625 mln zł na następcę szkolno-badawczego "Nawigatora XXI" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Parking rotacyjny przy UM działa. Mieszkańcy: trzeba mieć szczęście by znaleźć miejsce [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Kadłubowski
Święto modelarstwa w Technoparku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Drzwi otwarte w szczecińskim schronisku [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dbać o godność studenta i dobre imię politechniki. Godnie reprezentować swój kraj" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty