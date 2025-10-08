Jest skarga, inspektorat pracy zajmie się sprawą domniemanego mobbingu

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie zajmie się sprawą domniemanego mobbingu w Urzędzie Gminy Dobra.

Skargę złożyła osoba, która nie pracuje w urzędzie od 10 miesięcy.





- Z tego, co mi wiadomo, nikt nie zwolnił się z mojego powodu - dodaje Rybakiewicz. - Miałam jedną sytuację, kiedy faktycznie w niekulturalny sposób wyprosiłam z mojego gabinetu kierownika jednego z wydziałów.

- To też były wulgaryzmy? - zapytał nasz reporter.







Skargę na wójt Magdalenę Zagrodzką, która miała tolerować niewłaściwe zachowanie swojej sekretarz Anny Rybakiewicz, napisał były pracownik urzędu. Czytamy w niej m.in. o paraliżu pracy urzędu przez sekretarz i o wulgarnym poniżaniu pracowników.Naszemu reporterowi Krzysztofowi Cichockiemu Anna Rybakiewicz powiedziała, że nie ma sobie nic do zarzucenia. - Nie było żadnego mobbingu. To jest bardzo niebezpieczne oskarżenie o mobbing. To jest poważne przestępstwo, gdzie naprawdę ja po wielu latach doświadczenia w pracy jestem wyczulona na tym punkcie i na pewno nie stosowałam żadnego mobbingu wobec żadnego z pracowników - powiedziała Rybakiewicz.- Niewłaściwie się do niego odezwałam, żeby opuścił mój pokój, bo nie chciał sam wyjść. Nie chcę dzisiaj mówić tak zupełnie jednoznacznie, ale nie przypominam sobie żadnej innej sytuacji - odpowiada Rybakiewicz.Anna Rybakiewicz pełni funkcję sekretarza gminy Dobra od maja ubiegłego roku.