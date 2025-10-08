Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Jest skarga, inspektorat pracy zajmie się sprawą domniemanego mobbingu

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie zajmie się sprawą domniemanego mobbingu w Urzędzie Gminy Dobra.
Skargę na wójt Magdalenę Zagrodzką, która miała tolerować niewłaściwe zachowanie swojej sekretarz Anny Rybakiewicz, napisał były pracownik urzędu. Czytamy w niej m.in. o paraliżu pracy urzędu przez sekretarz i o wulgarnym poniżaniu pracowników.

Naszemu reporterowi Krzysztofowi Cichockiemu Anna Rybakiewicz powiedziała, że nie ma sobie nic do zarzucenia. - Nie było żadnego mobbingu. To jest bardzo niebezpieczne oskarżenie o mobbing. To jest poważne przestępstwo, gdzie naprawdę ja po wielu latach doświadczenia w pracy jestem wyczulona na tym punkcie i na pewno nie stosowałam żadnego mobbingu wobec żadnego z pracowników - powiedziała Rybakiewicz.

Skargę złożyła osoba, która nie pracuje w urzędzie od 10 miesięcy.

- Z tego, co mi wiadomo, nikt nie zwolnił się z mojego powodu - dodaje Rybakiewicz. - Miałam jedną sytuację, kiedy faktycznie w niekulturalny sposób wyprosiłam z mojego gabinetu kierownika jednego z wydziałów.

- To też były wulgaryzmy? - zapytał nasz reporter.

- Niewłaściwie się do niego odezwałam, żeby opuścił mój pokój, bo nie chciał sam wyjść. Nie chcę dzisiaj mówić tak zupełnie jednoznacznie, ale nie przypominam sobie żadnej innej sytuacji - odpowiada Rybakiewicz.

Anna Rybakiewicz pełni funkcję sekretarza gminy Dobra od maja ubiegłego roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Naszemu reporterowi Krzysztofowi Cichockiemu Anna Rybakiewicz powiedziała, że nie ma sobie nic do zarzucenia.
Skargę złożyła osoba, która nie pracuje w urzędzie od 10 miesięcy. - Z tego, co mi wiadomo, nikt nie zwolnił się z mojego powodu - dodaje Rybakiewicz.
Oświadczenie Sekretarz Gminy Anny Rybakiewicz.
Relacja Krzysztofa Cichockiego z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od 05 października oglądane 74259 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 6690 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5830 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5284 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od przedwczoraj oglądane 4315 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Optymalny czas na wymianę opon na zimowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025
Zbigniew Bogucki

Najnowsze podcasty