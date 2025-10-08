Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Pomnik uszkodzony od ponad roku. Wciąż nie wiadomo, kto to naprawi

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mija ponad rok, odkąd pomnik Bartolomeo Colleoniego na placu Lotników został uszkodzony. Nieznany sprawca wygiął buławę trzymaną przez kondotiera, tym samym bohater na koniu stracił symbol władzy.
- Ustalono sposób naprawy uszkodzonego atrybutu, ale póki co nie znaleziono wykonawcy - mówi Miejski Konserwator Zabytków Michał Dębowski. - Inne zobowiązania Biura Konserwatora Miejskiego, w tym właśnie wykonywane prace przy rzeźbie plenerowej Ptaki Władysława Hasiora, uniemożliwiły do tej pory zajęcie się tym tematem, chociaż środki budżetowe na ten cel zostały zabezpieczone.

- To czas najwyższy na przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu - przekonują szczecinianie. - Powiedzieli, że nie będą tego naprawiać, bo że to jest bez sensu. Dużo turystów robi zdjęcie. Lanca jego jest połamana. - Może ktoś myśli, że tak musi być. - Nie przyglądałam się nigdy, chyba jest ok. - Wszystko jest w porządku. A nie, coś widzę w ręku. Tego chyba nie było. - Ośmiesza nas. To wygląda, jak szeryf z Dzikiego Zachodu z koltem. Ale naprawić można by było. Nie takie rzeczy naprawiają. Był wandalizm z czyjejś strony. Zaniechali. - To jest to bardzo słabe. Nie wierzę w to, że w XXI wieku nie można wyłonić wykonawcy. Jeżeli nie można go wyłonić w Szczecinie, to może ktoś spoza Szczecina potrafi przyjechać i wykonać tego typu naprawę.

Kopia pomnika Bartolomeo Colleoniego stanęła w Szczecinie na początku XX wieku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
