Pomnik uszkodzony od ponad roku. Wciąż nie wiadomo, kto to naprawi

Mija ponad rok, odkąd pomnik Bartolomeo Colleoniego na placu Lotników został uszkodzony. Nieznany sprawca wygiął buławę trzymaną przez kondotiera, tym samym bohater na koniu stracił symbol władzy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Ustalono sposób naprawy uszkodzonego atrybutu, ale póki co nie znaleziono wykonawcy - mówi Miejski Konserwator Zabytków Michał Dębowski. - Inne zobowiązania Biura Konserwatora Miejskiego, w tym właśnie wykonywane prace przy rzeźbie plenerowej Ptaki Władysława Hasiora, uniemożliwiły do tej pory zajęcie się tym tematem, chociaż środki budżetowe na ten cel zostały zabezpieczone.- To czas najwyższy na przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu - przekonują szczecinianie. - Powiedzieli, że nie będą tego naprawiać, bo że to jest bez sensu. Dużo turystów robi zdjęcie. Lanca jego jest połamana. - Może ktoś myśli, że tak musi być. - Nie przyglądałam się nigdy, chyba jest ok. - Wszystko jest w porządku. A nie, coś widzę w ręku. Tego chyba nie było. - Ośmiesza nas. To wygląda, jak szeryf z Dzikiego Zachodu z koltem. Ale naprawić można by było. Nie takie rzeczy naprawiają. Był wandalizm z czyjejś strony. Zaniechali. - To jest to bardzo słabe. Nie wierzę w to, że w XXI wieku nie można wyłonić wykonawcy. Jeżeli nie można go wyłonić w Szczecinie, to może ktoś spoza Szczecina potrafi przyjechać i wykonać tego typu naprawę.Kopia pomnika Bartolomeo Colleoniego stanęła w Szczecinie na początku XX wieku.