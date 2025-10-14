Urszula Pańka o edukacji zdrowotnej: to nie ideologia, tylko program nauczania

To nie ideologia, tylko program opracowany przez specjalistów. Dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli komentuje kontrowersje wokół edukacji zdrowotnej.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Urszula Pańka podkreślała w "Rozmowie pod Krawatem", że zarzuty o tym, iż przedmiot zawiera elementy indoktrynacji - nie mają żadnych podstaw.Edukacja stawia m.in. na rozmowy o stanie psychicznym, co jest wyjątkowo ważne - uważa Pańka. - Że też Boga się nie boją ci ludzie, którzy tak mówią, bo to jest przerażające... Zdrowie psychiczne to jest coś, z czym borykamy się i borykać się będziemy coraz bardziej. Rodzice nie wiedzą, jak strasznie na ich dzieci wpływa grupa rówieśnicza - podkreśla Pańka.Przeciwnicy nowego przedmiotu uważają m.in., że za mocno ingeruje on w role rodziców.Ich zdaniem może także przekazywać wartości sprzeczne ze światopoglądem niektórych osób.