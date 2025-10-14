Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Urszula Pańka o edukacji zdrowotnej: to nie ideologia, tylko program nauczania

Region Jarosław Gowin

Urszula Pańka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Urszula Pańka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Urszula Pańka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Urszula Pańka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To nie ideologia, tylko program opracowany przez specjalistów. Dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli komentuje kontrowersje wokół edukacji zdrowotnej.
Nauczyciel początkujący nie może zarabiać kilkadziesiąt złotych więcej od najniższej krajowej

"Nauczyciel początkujący nie może zarabiać kilkadziesiąt złotych więcej od najniższej krajowej"

Urszula Pańka
Urszula Pańka podkreślała w "Rozmowie pod Krawatem", że zarzuty o tym, iż przedmiot zawiera elementy indoktrynacji - nie mają żadnych podstaw.

Edukacja stawia m.in. na rozmowy o stanie psychicznym, co jest wyjątkowo ważne - uważa Pańka. - Że też Boga się nie boją ci ludzie, którzy tak mówią, bo to jest przerażające... Zdrowie psychiczne to jest coś, z czym borykamy się i borykać się będziemy coraz bardziej. Rodzice nie wiedzą, jak strasznie na ich dzieci wpływa grupa rówieśnicza - podkreśla Pańka.

Przeciwnicy nowego przedmiotu uważają m.in., że za mocno ingeruje on w role rodziców.
Ich zdaniem może także przekazywać wartości sprzeczne ze światopoglądem niektórych osób.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Edukacja stawia m.in. na rozmowy o stanie psychicznym, co jest wyjątkowo ważne - uważa Pańka.

Dodaj komentarz 2 komentarze

Zastanawiam się czy ta pani sama w to wierzy...
Dobrze że biologia jest obowiązkowa bo nasi rodacy byli by oburzeni podstawą programową.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od wczoraj oglądane 49012 razy)
  2. Fabryka polimerów w Policach generuje potężne straty
    (od 09 października oglądane 4865 razy)
  3. W Szczecinie wstrzymano decyzję o orzekaniu niepełnosprawności
    (od 09 października oglądane 4841 razy)
  4. Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją
    (od 10 października oglądane 4610 razy)
  5. Nowy most powstanie w Szczecinie
    (od 08 października oglądane 3902 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Autreklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzień Ratownictwa Medycznego - w Szczecinie na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Urszula Pańka
Sport łączy pokolenia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzień Dawcy Szpiku. Każdy może znaleźć się kiedyś w potrzebie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Europejski Konkurs Filmów Dokumentalnych powraca na Szczecin Film Festival [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nauczyciele świętowali na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty