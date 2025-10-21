Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz

Nowe pociągi we flocie Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Osiem nowoczesnych pociągów dołączyło do kolejowej floty Pomorza Zachodniego. Będą kursować ze Szczecina w kierunku Słupska czy Świnoujścia.
Nowy tabor jest bardziej przestronny, posiada także więcej udogodnień dla pasażerów.

- Wszystkie pojazdy tego typu wyposażone już są w defibrylatory, jak również w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa ruchu kolejowego - podkreślił dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego spółki Polregio Andrzej Chańko.

W najbliższych tygodniach ogłoszone zostaną kolejne przetargi na elektryczne zestawy trakcyjne.

- Widzimy też to wielkie wyzwanie, jakim będzie uruchomienie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, aglomeracyjnej. Jesteśmy na razie zabezpieczeni flotą, ale chcemy mieć pewnego rodzaju rezerwy - dodał Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Nowy tabor kolejowy kosztował ponad 260 milionów złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Wszystkie pojazdy tego typu wyposażone już są w defibrylatory, jak również w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa ruchu kolejowego - podkreślił dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego spółki Polregio Andrzej Chańko.
- Widzimy też to wielkie wyzwanie, jakim będzie uruchomienie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, aglomeracyjnej. Jesteśmy na razie zabezpieczeni flotą, ale chcemy mieć pewnego rodzaju rezerwy - dodał Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
Relacja Juliii Nowickiej z programu "Tematy i Muzyka".
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 16402 razy)
  2. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8738 razy)
  3. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od 18 października oglądane 7345 razy)
  4. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6428 razy)
  5. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od 16 października oglądane 5709 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nowe pociągi we flocie Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Remont na Dworcu Niebuszewo nie w tym roku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Problemy z usunięciem dwóch jednostek z Odry w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Przepiera [21.10.2025]
Ranna samica bielika wróciła na wolność [WIDEO]
Szczeciński pasztecik świętuje urodziny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty