Nowe pociągi we flocie Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Osiem nowoczesnych pociągów dołączyło do kolejowej floty Pomorza Zachodniego. Będą kursować ze Szczecina w kierunku Słupska czy Świnoujścia.

Nowy tabor jest bardziej przestronny, posiada także więcej udogodnień dla pasażerów.





- Wszystkie pojazdy tego typu wyposażone już są w defibrylatory, jak również w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa ruchu kolejowego - podkreślił dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego spółki Polregio Andrzej Chańko.



W najbliższych tygodniach ogłoszone zostaną kolejne przetargi na elektryczne zestawy trakcyjne.- Widzimy też to wielkie wyzwanie, jakim będzie uruchomienie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, aglomeracyjnej. Jesteśmy na razie zabezpieczeni flotą, ale chcemy mieć pewnego rodzaju rezerwy - dodał Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.Nowy tabor kolejowy kosztował ponad 260 milionów złotych.