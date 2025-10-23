Gryfino nie chce Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Gryfino podjęło decyzję w sprawie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Rada Miasta Gryfina zagłosowała przeciwko powołaniu go na swoim terenie. - Stosunkiem głosów 13 do 5 (przy dwóch się wstrzymujących) gryfinianie sprzeciwili się powstaniu parku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

- Doskonale wiemy, jak ciężko jest pozyskać nowego inwestora na tereny wokół Dolnej Odry i na terenie Dolnej Odry, wtedy, kiedy na terenie gminy funkcjonuje Park Narodowy - tłumaczyła Magdalena Chmura, radna Rady Miejskiej w Gryfinie.Zatem, jeśli prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę, park będzie zajmować obszar należący jedynie do gmin: Widuchowa, Kołbaskowo i Szczecin. Wtedy park miałby 3 tysiące 800 hektarów, a nie jak pierwotnie zakładano prawie 6 tys. hektarów.- Nawet gdyby wczoraj radni podjęli inną decyzję, na tę chwilę plan zakłada powstanie parku bez Gryfina - podnosi radny Koalicji Obywatelskiej z Zielonych, Przemysław Słowik.- Radni tu działają nie tylko na szkodę przyrody, ale przede wszystkim na szkodę mieszkańców, ponieważ posiadanie parku w swoich granicach byłoby z korzyścią również dla rozwoju turystyki, dla rozwoju tej gałęzi biznesu, gospodarki. Wszystkie argumenty, które padają są po prostu kłamstwem - powiedział.Ustawa powołująca park w miniony piątek (17 października) opuściła parlament i została skierowana do Kancelarii Prezydenta. Od tego czasu prezydent Karol Nawrocki ma 21 dni na decyzję o jej podpisaniu lub zawetowaniu. O komentarz w sprawie poprosiliśmy też Ministerstwo Klimatu i Środowiska.Nadal czekamy na odpowiedź.