Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Gryfino nie chce Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Gryfino podjęło decyzję w sprawie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Rada Miasta Gryfina zagłosowała przeciwko powołaniu go na swoim terenie. - Stosunkiem głosów 13 do 5 (przy dwóch się wstrzymujących) gryfinianie sprzeciwili się powstaniu parku.
Apel do prezydenta o podpisanie ustawy o Parku Narodowym Dolnej Odry

Apel do prezydenta o podpisanie ustawy o Parku Narodowym Dolnej Odry

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
Mieszkańcy Gryfina nie chcą Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry [ZDJĘCIA]
- Doskonale wiemy, jak ciężko jest pozyskać nowego inwestora na tereny wokół Dolnej Odry i na terenie Dolnej Odry, wtedy, kiedy na terenie gminy funkcjonuje Park Narodowy - tłumaczyła Magdalena Chmura, radna Rady Miejskiej w Gryfinie.

Zatem, jeśli prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę, park będzie zajmować obszar należący jedynie do gmin: Widuchowa, Kołbaskowo i Szczecin. Wtedy park miałby 3 tysiące 800 hektarów, a nie jak pierwotnie zakładano prawie 6 tys. hektarów.

- Nawet gdyby wczoraj radni podjęli inną decyzję, na tę chwilę plan zakłada powstanie parku bez Gryfina - podnosi radny Koalicji Obywatelskiej z Zielonych, Przemysław Słowik.

- Radni tu działają nie tylko na szkodę przyrody, ale przede wszystkim na szkodę mieszkańców, ponieważ posiadanie parku w swoich granicach byłoby z korzyścią również dla rozwoju turystyki, dla rozwoju tej gałęzi biznesu, gospodarki. Wszystkie argumenty, które padają są po prostu kłamstwem - powiedział.

Ustawa powołująca park w miniony piątek (17 października) opuściła parlament i została skierowana do Kancelarii Prezydenta. Od tego czasu prezydent Karol Nawrocki ma 21 dni na decyzję o jej podpisaniu lub zawetowaniu. O komentarz w sprawie poprosiliśmy też Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Nadal czekamy na odpowiedź.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Doskonale wiemy, jak ciężko jest pozyskać nowego inwestora na tereny wokół Dolnej Odry i na terenie Dolnej Odry, wtedy, kiedy na terenie gminy funkcjonuje Park Narodowy - tłumaczyła Magdalena Chmura, radna Rady Miejskiej w Gryfinie.
- Radni tu działają nie tylko na szkodę przyrody, ale przede wszystkim na szkodę mieszkańców, ponieważ posiadanie parku w swoich granicach byłoby z korzyścią również dla rozwoju turystyki, dla rozwoju tej gałęzi biznesu, gospodarki. Wszystkie argumenty, które padają są po prostu kłamstwem - powiedział.

Dodaj komentarz 1 komentarz

Dobra decyzja !

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od wczoraj oglądane 27223 razy)
  2. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od 20 października oglądane 17054 razy)
  3. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8942 razy)
  4. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od 18 października oglądane 7545 razy)
  5. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6627 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

W Policach pojawiły się odblaskowe punkty bezpieczeństwa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Andrzej Montwiłł
Dzieci posadziły w lesie 1500 buków [WIDEO, ZDJĘCIA]
PCK zaprasza na Festyn Dobroci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krystian Kowalewski
Nowe pociągi we flocie Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty